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Спеть и проснуться знаменитым. X-Factor Belarus возобновил предкастинги
02.04.2021 10:35 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTЭтого события участники ждали целый год. Первые прослушивания прошли сегодня в Бресте. Туда съехались десятки конкурсантов со всей области. И каждый надеется удивить жюри своим исполнением. По условиям этого этапа конкурса, участники должны выступать а капелла (то есть без музыкального сопровождения). Атмосфера за кулисами волнительная. Среди тех, кто решил продемонстрировать свой вокальный талант, есть профессиональные музыканты и новички.
Самому младшему конкурсанту 16 лет, а старшему 68
Кто перейдет в следующий тур, решит профессиональное жюриЗавтра отбор в Бресте продолжится. Ну а после X-Factor отправится в Витебск. Там предскастинг состоится 9 и 10 апреля.
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Этого события участники ждали целый год. Первые прослушивания прошли сегодня в Бресте. Туда съехались десятки конкурсантов со всей области. И каждый надеется...
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