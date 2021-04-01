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Спеть и проснуться знаменитым. X-Factor Belarus возобновил предкастинги

02.04.2021 10:35 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Этого события участники ждали целый год. Первые прослушивания прошли сегодня в Бресте. Туда съехались десятки конкурсантов  со всей области. И каждый надеется удивить жюри своим исполнением. По условиям этого этапа конкурса,  участники должны выступать а капелла (то есть без музыкального сопровождения).  Атмосфера за кулисами  волнительная. Среди тех, кто решил  продемонстрировать  свой вокальный талант,  есть   профессиональные музыканты и новички. 

Самому младшему конкурсанту  16 лет, а старшему 68

 
Спеть и проснуться знаменитым. X-Factor Belarus возобновил предкастинги


Кто перейдет в следующий тур, решит профессиональное жюри

Завтра отбор в Бресте продолжится. Ну а после X-Factor  отправится в Витебск. Там предскастинг состоится 9 и 10 апреля. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Этого события участники ждали целый год. Первые прослушивания прошли сегодня в Бресте. Туда съехались десятки конкурсантов  со всей области. И каждый надеется...
 
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