BTS, Стас Михайлов и песни, «от которых захватывает дух». «Яндекс» рассказал, какую музыку искали белорусы

Источник материала: Tut.by

Сотни миллионов людей по всему миру не представляют свой день без музыки, и белорусы, конечно, тут не исключение. А вот о том, что чаще всего ищут в Сети о мелодиях и ритмах современной эстрады наши соотечественники, рассказал «Яндекс».



Фото: unsplash.com

Популярность интернет-запросов белорусов преобразовывалась в данные по стобалльной шкале — чем выше интерес пользователей, тем больше цифра. В основу были положены данные за целый год, начиная с прошлого марта.

При запросе со словами «песня» и производными местоимения «которая» белорусы, судя по всему, хотят найти нечто экстраординарное — чаще они интересовались теми композициями, от которых «захватывает дух». И с большим отставанием на следующей строчке располагаются мелодии, под которые хочется танцевать и петь. А вот «грустные песни, от которых можно заплакать» хоть и вошли в топ, но расположились в самом конце — судя по всему, позитивные эмоции в прошлом году белорусам были нужны как никогда.



Инфографика: «Яндекс»

В списке исполнителей, которых пользователи чаще всего искали в интернете, есть как современные представители эстрады (вроде Хабиба Шарипова), так и звезды из 1990-х, такие как Ярослав Евдокимов или группа «Фристайл».



Инфографика: «Яндекс»

А вот песней, авторов которой наиболее активно искали белорусы, стала «День Победы» — музыку для нее в 1975 году, когда СССР готовился отметить 30-летие разгрома нацистов, написал композитор Давид Тухманов, а слова — поэт Владимир Харитонов. Нашлось место в топе и русскоязычному шлягеру «Песняров»: «Беловежская пуща» была создана в те же 1970-е творческо-супружеским тандемом Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.



Инфографика: «Яндекс»

Не обошлось в популярных запросах и без K-pop. Так, белорусы со словом «концерт» чаще всего искали расценки на живое выступление южнокорейских парней из группы BTS. Еще из занятного: некоторые активно интересовались, как попасть на онлайн-концерт американского репера Трэвиса Скотта в популярнейшей видеоигре Fortnite — мероприятие с аншлагом прошло в минувшем апреле, а в конце года стало известно , что исполнитель заработал на нем не менее 20 миллионов долларов (правда, в сумму входят и доходы от продажи мерчендайза).



Инфографика: «Яндекс»

Слова для песни зачастую важнее музыки, поэтому смысл текста композиции стремится узнать немало людей. Белорусы чаще всего за прошедший год пытались с помощью интернета понять, о чем песня Uno команды Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении». Еще в списке целых две песни уроженца Лунинца Макса Коржа.



Инфографика: «Яндекс»

Новых песен с нетерпением и больше всего ожидали от Стаса Михайлова. Правда, и тут не обошлось без Коржа — он на третьей строчке.



Инфографика: «Яндекс»

Так для чего же белорусам нужна музыка? Не удивительно, что самым популярным ответом стал «для души». Многие ищут музыку для сна, тренировок, а вот работает под аккомпанемент не так много людей. Среди популярных запросов также музыка для секса и стриптиза.



Инфографика: «Яндекс»