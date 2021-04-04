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Офицеры на проспекте под бело-красно-белым. Посмотрите на эти фото из личного альбома, 1994-й
04.04.2021 10:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Лагун родился в Минске в 1970-х. На 1994-й пришелся его офицерский выпуск. В альбоме минчанина есть уникальное фото: молодые люди в формах идут прямо по проспекту под бело-красно-белым флагом к площади Победы. Спросили, что это было.
«Вот и он! Долгожданный мой выпуск 1994 года!», «Первые офицеры-контрактники 1994 года выпуска. Вот они, первые лейтенантские погоны!» — таких восторженных пометок в альбоме Дмитрия немало. В том году он был одним из выпускников Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища противовоздушной обороны (МВИЗРУ ПВО). Это одно из двух училищ, на базе которых в 1995 году
— Я поступил в ВИЗРУ в конце 1980-х. Там готовили офицеров для командных пунктов ПВО. Мой отец был военным летчиком, потом гражданским — у него была мечта, чтобы я тоже немного коснулся погон — это была одна из причин поступления, — рассказывает Дмитрий Лагун. — Наш набор был последним набором союзного значения: кроме белорусов, много было украинцев, россиян.
Торжественный выпуск офицеров устроили на площади перед Домом правительства. Были и официальные гости, среди которых можно узнать Михаила Мясниковича.
— Парадное шествие по проспекту — свободным ходом, не маршем. Нас было несколько сотен — четыре факультета в среднем по 80 человек. Плюс почетный караул, плюс ликовавшие родственники по сторонам проспекта. На дороге можно увидеть разбросанные деньги — такая традиция тоже была.
На одном снимке можно рассмотреть вход в кинотеатр «Центральный», мимо которого проходят военные.
От площади Независимости выпускники отправились к площади Победы — возлагать цветы.
— К символике мы относились спокойно. Тогда после развала Союза многие государства поменяли свои флаги и гербы — и это было предсказуемо и ожидаемо. Дипломы у нас с «Пагоней».
После торжественной части молодые люди разошлись в кафе — отмечать свой офицерский выпуск.
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Дмитрий Лагун родился в Минске в 1970-х. На 1994-й пришелся его офицерский выпуск. В альбоме минчанина есть уникальное фото: молодые люди в формах идут прямо по...
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