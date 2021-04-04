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Офицеры на проспекте под бело-красно-белым. Посмотрите на эти фото из личного альбома, 1994-й

04.04.2021 10:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дмитрий Лагун родился в Минске в 1970-х. На 1994-й пришелся его офицерский выпуск. В альбоме минчанина есть уникальное фото: молодые люди в формах идут прямо по проспекту под бело-красно-белым флагом к площади Победы. Спросили, что это было.


Офицеры в районе площади Независимости. Слева — главный корпус БГУ, за спинами — мост на улицу Московскую. Бело-красно-белый флаг — государственный флаг Республики Беларусь

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались.

Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Можно — начало 2000-х.

Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

«Вот и он! Долгожданный мой выпуск 1994 года!», «Первые офицеры-контрактники 1994 года выпуска. Вот они, первые лейтенантские погоны!» — таких восторженных пометок в альбоме Дмитрия немало. В том году он был одним из выпускников Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища противовоздушной обороны (МВИЗРУ ПВО). Это одно из двух училищ, на базе которых в 1995 году появилась Военная академия Республики Беларусь.

— Я поступил в ВИЗРУ в конце 1980-х. Там готовили офицеров для командных пунктов ПВО. Мой отец был военным летчиком, потом гражданским — у него была мечта, чтобы я тоже немного коснулся погон — это была одна из причин поступления, — рассказывает Дмитрий Лагун. — Наш набор был последним набором союзного значения: кроме белорусов, много было украинцев, россиян.

Торжественный выпуск офицеров устроили на площади перед Домом правительства. Были и официальные гости, среди которых можно узнать Михаила Мясниковича.


За офицерами — главный корпус БГУ

Вот кого можно узнать в первом ряду. Михаил Мясникович — второй слева, до июля 1994 года — первый заместитель председателя Совета министров Республики Беларусь, Мечислав Гриб — третий слева, тогда — председатель Верховного Совета Республики Беларусь, Павел Козловский — четвертый слева, тогда — министр обороны Республики Беларусь


— Парадное шествие по проспекту — свободным ходом, не маршем. Нас было несколько сотен — четыре факультета в среднем по 80 человек. Плюс почетный караул, плюс ликовавшие родственники по сторонам проспекта. На дороге можно увидеть разбросанные деньги — такая традиция тоже была.



На одном снимке можно рассмотреть вход в кинотеатр «Центральный», мимо которого проходят военные.

От площади Независимости выпускники отправились к площади Победы — возлагать цветы.


— К символике мы относились спокойно. Тогда после развала Союза многие государства поменяли свои флаги и гербы — и это было предсказуемо и ожидаемо. Дипломы у нас с «Пагоней».

После торжественной части молодые люди разошлись в кафе — отмечать свой офицерский выпуск.

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Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Лагун родился в Минске в 1970-х. На 1994-й пришелся его офицерский выпуск. В альбоме минчанина есть уникальное фото: молодые люди в формах идут прямо по...
 
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