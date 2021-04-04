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Умер актер Артем Тынкасов
04.04.2021 11:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр - Sputnik. Актер театра и кино Артем Тынкасов скончался на 51-м году жизни, сообщил директор "Гоголь-центра" Алексей Кабешев в Facebook.
"Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать", – написал Кабешев.
© Photo : Беларусьфильм, 1989
Артем Тынкасов в роли принца Пенапью
Актеру, наиболее известному по роли принца Пенапью в фильме "Не покидай....", было 50 лет. Он родился в 1970 году и публике наиболее известен по роли принца Пенапью в фильме "Не покидай...". Всего сыграл более чем в 10 кинокартинах. Участвовал в спектаклях в Рижском академическом театре русской драмы, в "Современнике", в театре имени Маяковского, а также работал педагогом по актерскому мастерству.
Причина смерти актера не называется.
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Актеру, наиболее известному по роли принца Пенапью в фильме "Не покидай...", было 50 лет.
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