Источник материала: БT

X Factor Belarus возобновил предкастинги. Первые прослушивания прошли в Бресте. За два дня на сцену вышло более сотни участников. По условиям этого этапа, конкурсанты поют а капелла, то есть без сопровождения музыки.





Атмосфера за кулисами волнительная. Среди тех, кто решил представить свой талант, есть и профессиональные музыканты, и новички. Ограничений по возрасту и опыту нет - показать свои таланты могут все желающие.





Михаил Штуканюк, участник конкурса X Factor Belarus: "Я уличный музыкант, пою на Советской в Бресте, жду от сегодняшнего выступления комментария жюри, может, объяснят мне ошибки. И, конечно же, волнение есть - оно присутствует на любом выступлении, любом конкурсе".

Виктория Алешко, певица, заслуженная артистка Беларуси, член жюри X Factor Belarus: "Мурашки были на самом деле. И очень хорошие, очень талантливые ребята. Я считаю, что Брестская область и Брест достаточно поющие".

Следующий предкастинг состоится в Витебске. 9 и 10 апреля жюри X Factor Belarus ждет самых талантливых исполнителей страны. Также следить за дневниками шоу можно в социальных сетях.





Приятные новости приходят и с площадок других конкурсов. Так, "Маладыя таленты Беларусі" в этом году получили рекордное количество заявок на участие.





Заявки от юных исполнителей уже собраны - их более 630. Теперь профессиональная коллегия жюри до 10 апреля должна определиться, кто из конкурсантов пройдет в следующий тур. Следить за ходом соревнования можно в соцсетях и в эфире Первого национального канала Белорусского радио.