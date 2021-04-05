Почему картина «Ева» так важна? Разбираемся

Источник материала: Tut.by

Некоторые произведения искусства невозможно не знать, даже если вы ни разу в жизни не были в музее. «Звездная ночь» Ван Гога, «Крик» Мунка, «Сотворение Адама» Буонарроти… Но почему они все так известны? Что в них такого? Будем пробовать разбираться простыми словами в нашей рубрике «Картина дня». Сегодня рассматриваем картину «Ева», которая стала, можно сказать, символом протеста летом 2020-го.

По четвергам будем рассказывать о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси.



Фото: wikipedia.org

Кто написал эту картину и когда

Автор картины — Хаим Сутин, который родился в Смиловичах (сейчас это Червенский район Минской области). Его родители выступали против карьеры художника, поэтому еще совсем юным Сутин сбегает в Минск из родного дома, чтобы учиться в «рисовальной школе». В 16 лет будущий художник уезжает в Вильнюс, чтобы поступить в Школу изящных искусств, а еще через два года перебирается в Париж. Сутин больше никогда не вернется в Беларусь.

Художник почти всю жизнь провел во Франции. Там в 1928 году он и создает «Еву».

Чем «Ева» так выделяется из творчества Сутина

Сначала отметим, что Хаим Сутин — художник «Парижской школы». К ним относят интернациональных мастеров, которые жили в столице Франции в 1900—1960-х. Особенно известны фамилии первого периода «Парижской школы»: к нему относят Пабло Пикассо, Амедео Модильяни и в том числе уроженца Минщины Хаима Сутина.

«Ева» написана всего через год после первой персональной выставки художника, ему тогда было 35. Появилась картина, можно сказать, благодаря Амедео Модильяни: после переезда в Париж Сутин успевает с ним познакомиться и крепко сдружиться. В 1920-м итальянский художник умирает от туберкулезного менингита, но за пару лет до этого даже пишет несколько портретов Сутина.

Один из портретов Сутина авторства Модильяни (1917). Фото: wikiart.org

Глядя на эту картину и сравнивая ее с «Евой», можно увидеть некоторое сходство. Неслучайно: Модильяни оказал заметное влияние на Сутина, что выразилось прежде всего именно в этой работе 1928 года. Отличие почерков в том, что «Ева» более мрачная и написана грубыми мазками, которые образуют такой же грубый силуэт. Самая «сильная» и завораживающая часть полотна — глаза, которые выглядят практически бездонными и пугающе черными. Это та часть работы, где сконцентрирован Сутин как экспрессионист.

Экспрессиони́зм (от лат. expressio, «выражение») — течение в искусстве, которое стремится не столько воспроизводить действительность, сколько демонстрировать эмоциональное состояние автора.

Кто стал моделью для картины — загадка, как и почти для всех работ Сутина. Похожие портреты художник писал и до, и после «Евы». Но даже если отбросить попытки искать умное обоснование, согласитесь: они не откликаются в душе так же глубоко, как «Ева».







Возможно, это совпадение, но как раз во время написания «Евы» у Сутина стартует успешный период: наконец-то работы художника покупают, он знакомится с автором своей будущей монографии, проводит выставки.

Правда, все это длилось недолго: Великая депрессия (10-летний экономический кризис, начавшийся в 1929-м) и антисемитские настроения (Сутин из еврейской семьи) положили конец прекрасной жизни художника. Умер Сутин во время Второй мировой от обострившейся язвы.

Можно ли увидеть «Еву» в Беларуси

Сейчас оригинал «Евы» размером 65×54 сантиметров находится в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусств в опечатанном зале: на нее наложен арест в связи с « делом Белгазпромбанка ». Поэтому увидеть ее нельзя.

До 2012-го на территории Беларуси не находилось вообще ни одной картины авторства Сутина. Но 8 февраля того года Белгазпромбанк приобрел «Большие луга в Шартре». Это случилось на аукционе Кристис. Банк отдал за работу 400 тысяч долларов.

«Ева» попала в Беларусь тоже благодаря Белгазпромбанку. Через год после первой работы Сутина купили и вторую — на аукционе Сотбис за 1,805 миллиона долларов. Таким образом, «Ева» — самая дорогая картина, которая есть в стране. Но не самая дорогая работа Сутина: его работы растут в цене с каждым днем, и уже в 2013-м «Маленького кондитера» покупали за 18 миллионов долларов, а в 2016-м — «Бычью тушу» за 28,16 миллиона.