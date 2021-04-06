ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский фильм попал в топ советских хорроров

06.04.2021 09:59 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лента «Дикая охота короля Стаха» вошла список 10 советских и российских хоррор-фильмов для обязательного просмотра, которые составил британский сайт о культуре и развлечениях WhatCulture.


Фильм «Дикая охота короля Стаха». Фото: кадр из фильма

Эта картину снял в 1979 году режиссер Валерий Рубинчик на киностудии «Беларусьфильм». Основой ленты стала одноименная повесть Владимира Короткевича, классика белорусской литературы.

Также в топ-10 картин вошли «Прикосновение» (1992), «Люми» (1991), «Ночной дозор» (2004), «Рассвет» (2019), «Время тьмы» (1991), «Вий» (1967), «Господин оформитель» (1987), «Русалка: озеро мертвых» (2018) и «Спутник» (2020).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лента «Дикая охота короля Стаха» вошла список 10 советских и российских хоррор-фильмов для обязательного просмотра.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Бутч Кэссиди, Сандэнс Кид и Джон Диллинджер. Как хорошо вы знаете известных грабителей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by