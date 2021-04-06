Белорусский фильм попал в топ советских хорроров

Источник материала: Tut.by

Лента «Дикая охота короля Стаха» вошла список 10 советских и российских хоррор-фильмов для обязательного просмотра, которые составил британский сайт о культуре и развлечениях WhatCulture.



Фильм «Дикая охота короля Стаха». Фото: кадр из фильма

Эта картину снял в 1979 году режиссер Валерий Рубинчик на киностудии «Беларусьфильм». Основой ленты стала одноименная повесть Владимира Короткевича, классика белорусской литературы.

Также в топ-10 картин вошли «Прикосновение» (1992), «Люми» (1991), «Ночной дозор» (2004), «Рассвет» (2019), «Время тьмы» (1991), «Вий» (1967), «Господин оформитель» (1987), «Русалка: озеро мертвых» (2018) и «Спутник» (2020).