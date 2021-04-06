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Белорусский фильм попал в топ советских хорроров
06.04.2021 09:59 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лента «Дикая охота короля Стаха» вошла список 10 советских и российских хоррор-фильмов для обязательного просмотра, которые
Эта картину снял в 1979 году режиссер Валерий Рубинчик на киностудии «Беларусьфильм». Основой ленты стала одноименная повесть Владимира Короткевича, классика белорусской литературы.
Также в топ-10 картин вошли «Прикосновение» (1992), «Люми» (1991), «Ночной дозор» (2004), «Рассвет» (2019), «Время тьмы» (1991), «Вий» (1967), «Господин оформитель» (1987), «Русалка: озеро мертвых» (2018) и «Спутник» (2020).
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Лента «Дикая охота короля Стаха» вошла список 10 советских и российских хоррор-фильмов для обязательного просмотра.
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