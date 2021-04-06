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Дни культуры Пакистана в Университете культуры

06.04.2021 20:43 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Студенты и преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусств сегодня ознакомились с самобытной культурой исламского Востока. Там начались Дни культуры Пакистана.

Они откроют белорусам колорит древнего и современного искусства страны, с которой Беларусь в давнем партнерстве по многочисленным направлениям. Как стартовал международный проект - увидела Наталья Бордиловская.

Страна уникальной культурной совокупности: в калейдоскопе традиционных ремесел, музыки и танцев, аутентичного костюма и этнообычаев народа Пакистана влияние и мусульманства, и Индийского субконтинента, и времен Великих Моголов. Относительно молодая страна (как отдельное государство Пакистан ведет отсчет с 1947 года) - вобрала в себя разнообразие субкультур, даже неравное языковое окружение. Вся эта неоднородность придала культурному портрету страны особое богатство и неповторимость. Исламский и буддистский архитектурный стили, узоры стародавнего текстиля и украшений, горные хребты и озера (жемчужины природного ландшафта) - экзотику восточной страны теперь белорусам передает художественная выставка, которая в рамках Дней культуры открылась вниманию учащихся и преподавателей Университета культуры, а через две недели поедет путешествовать по другим городам Беларуси.

Лично посол Пакистана в Беларуси приехал открывать культурное университетское мероприятие. На время занял даже лекторское место в аудитории. Вниманию молодежи его рассказ о Пакистане стародавнем и современном, экскурс во все отрасли жизни страны. Лично о культурных ценностях: производстве ковров и керамики, миниатюре времен Хумаюна, ювелирном искусстве и изготовлении музыкальных инструментов из палисандровского дерева. Саджад Хайдер Хан презентовал и документальную ленту, которая позволила на время оказаться на землях Южной Азии, увидеть сказочные дворцы и мечети Пакистана, с высоты птичьего полета взглянуть на вечнозеленые долины и горные реки, на райские леса, в которых знакомая белорусам сосна соседствует с маслинами и пальмами.

"Лаливуд" - так называется пакистанское современное кинопроизводство. В стране действует около десятка киностудий. На университетском мероприятии в Минске Пакистан презентовал два фильма - посвящение одному из самых знаменитых мастеров изобразительного искусства Пакистана на экране и в выставочном зале.

Современное пакистанское искусство представлено именем Джимми Инженера. Это художник, чьи живописные, графические и каллиграфические работы находятся в коллекциях 60 стран мира. В своих полотнах автор рассказывает о самобытной архитектуре и природных видах Пакистана, о своих земляках и истории страны.

Дегустация, как часть культурной встречи. Шами кебаб, самоса с картофелем, спринг-роллы, джалеби - пакистанская кухня полна острых вкусов, блюда подаются с соусами. Впрочем, попробовать большее количество и разнообразие национальных блюд Пакистана скоро можно будет, посетив далекую страну. Посол партнерского государства отметил, что связи между университетами Беларуси и Пакистана будут развиваться, предусмотрен обмен группами учащихся и преподавателей.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси: "Недавно мы отметили четверть столетия дипломатических отношений между нашими странами. За время партнерства в самых разных сферах подписано 80 соглашений. Мы сотрудничаем как в социально-экономических, так и в культурно-образовательных вопросах. Сегодняшнее мероприятие - старт большого проекта между университетами двух стран. Кстати, этот проект выйдет далеко за пределы белорусской столицы и охватит другие города Беларуси".

Ответ хозяев на подарок гостей также культурный. Песни и танцы от белорусских коллективов представителям Пакистана в концерте, который Университет культуры организовал в рамках открытых Дней культуры.
 
Теги: Минск
 
 
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Студенты и преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусств сегодня ознакомились с самобытной культурой исламского Востока. Там...
 
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