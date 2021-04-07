Лучшие фильмы Джеки Чана

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фильмография актера насчитывает более 100 ролей, что сделало его одним из самых востребованных звезд азиатского кино. При этом почти во всех картинах Чан играл положительных персонажей. В карьере актера только шесть фильмов, где Джеки отметился в качестве "злодея".

В 67-й день рождения выдающегося Джеки Чана Sputnik предлагает посмотреть подборку лучших фильмов из коллекции актера.

Доспехи Бога

Фильм "Доспехи Бога" - приключенческий экшн, во время съемок которого Джеки Чан чуть не лишился жизни. Во время выполнения одного из трюков, актер упал так сильно, что получил травму основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Час пик

Комедийный боевик "Час пик" с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях получил более $244 миллиона сборов. Слоган фильма: "Самые быстрые руки Востока и самый болтливый язык Запада".

Разборка в Бронксе

Первый фильм с Джеки Чаном, успешно прошедший в американском кинопрокате. Во время съемок картины Чан получил сильную травму, однако продолжил сниматься даже со сломанной лодыжкой и пальцами ноги.

Шанхайский полдень

Дуэт Джеки Чана и Оуэна Уилсона настолько пришелся по душе зрителям, что позже в прокат вышло продолжение картины - "Шанхайские рыцари".

Закусочная на колесах

На основе этого комейдийного боевика была создана видеоигра "Мастер кунг-фу".

Пьяный мастер

Чтобы быть более убедительным в роли "Пьяного мастера", актер в течение нескольких минут стоял низко опустив голову, чтобы кровь прилила к лицу.

Проект А

В картине есть сцена, где герой Чана - Дракон Ма Юлун, сержант Морской Полиции - падает с часовой башни. Во время съемок было сделано три дубля, один из них стал неудачным для актера: Чан сильно ушиб поясничный отдел позвоночника.

Интересные факты о Джеки Чане

В среду, 7 апреля, знаменитому оскароносному актеру, каскадеру, режиссеру и продюссеру Джеки Чану исполняется 67 лет.

Джеки Чан родился в 1954 году в Гонконге. Настоящее имя актера - Чань Кунсан, что переводится как "Чан, рожденный в Гонконге". Родители Чана - Чарльз и ЛиЛи - переехали из Гонконга в Австралию в 1960 году, Джеки Чан перебрался к ним в Канберру в спустя 16 лет.

Никто не мог подумать, что мальчик из бедного китайского квартала завоюет славу самого популярного героя боевиков, известного своим неповторимым акробатическим стилем и даром комедианта. Джеки Чан начал сниматься в кино в юном возрасте: в восемь лет он получил эпизодическую роль в массовке.

Лучший каскадер современности практически никогда не пользуется услугами дублеров, даже несмотря на многочисленные переломы и растяжения. Из-за опасного рода деятельности актера, многие страховые компании внесли его в черные списки, а Книга рекордов Гиннеса отметила его за "наибольшее число трюков в карьере".

Кроме того, Чан - рекордсмен по самому большому числу упоминаний в титрах одного фильма. Речь идет о картине "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", в титрах которой он был упомянут 15 раз, в том числе в качестве осветителя, постановщика трюков, исполнителя песни и ответственного за питание съемочной группы.

Помимо своей кинокарьеры, он успел попробовать себя в роли певца: Чан не раз исполнял песни в собственных фильмах и выпускал пластинки. Мало кто знает, но актер является послом доброй воли ЮНИСЕФ, кавалером ордена Британской империи и режиссером старейшей киностудии КНР.

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