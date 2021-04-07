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Лучшие фильмы Джеки Чана
07.04.2021 09:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Фильмография актера насчитывает более 100 ролей, что сделало его одним из самых востребованных звезд азиатского кино. При этом почти во всех картинах Чан играл положительных персонажей. В карьере актера только шесть фильмов, где Джеки отметился в качестве "злодея".
В 67-й день рождения выдающегося Джеки Чана Sputnik предлагает посмотреть подборку лучших фильмов из коллекции актера.
Доспехи Бога
Фильм "Доспехи Бога" - приключенческий экшн, во время съемок которого Джеки Чан чуть не лишился жизни. Во время выполнения одного из трюков, актер упал так сильно, что получил травму основания черепа и кровоизлияние в мозг.
Час пик
Комедийный боевик "Час пик" с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях получил более $244 миллиона сборов. Слоган фильма: "Самые быстрые руки Востока и самый болтливый язык Запада".
Разборка в Бронксе
Первый фильм с Джеки Чаном, успешно прошедший в американском кинопрокате. Во время съемок картины Чан получил сильную травму, однако продолжил сниматься даже со сломанной лодыжкой и пальцами ноги.
Шанхайский полдень
Дуэт Джеки Чана и Оуэна Уилсона настолько пришелся по душе зрителям, что позже в прокат вышло продолжение картины - "Шанхайские рыцари".
Закусочная на колесах
На основе этого комейдийного боевика была создана видеоигра "Мастер кунг-фу".
Пьяный мастер
Чтобы быть более убедительным в роли "Пьяного мастера", актер в течение нескольких минут стоял низко опустив голову, чтобы кровь прилила к лицу.
Проект А
В картине есть сцена, где герой Чана - Дракон Ма Юлун, сержант Морской Полиции - падает с часовой башни. Во время съемок было сделано три дубля, один из них стал неудачным для актера: Чан сильно ушиб поясничный отдел позвоночника.
Интересные факты о Джеки Чане
В среду, 7 апреля, знаменитому оскароносному актеру, каскадеру, режиссеру и продюссеру Джеки Чану исполняется 67 лет.
Джеки Чан родился в 1954 году в Гонконге. Настоящее имя актера - Чань Кунсан, что переводится как "Чан, рожденный в Гонконге". Родители Чана - Чарльз и ЛиЛи - переехали из Гонконга в Австралию в 1960 году, Джеки Чан перебрался к ним в Канберру в спустя 16 лет.
Никто не мог подумать, что мальчик из бедного китайского квартала завоюет славу самого популярного героя боевиков, известного своим неповторимым акробатическим стилем и даром комедианта. Джеки Чан начал сниматься в кино в юном возрасте: в восемь лет он получил эпизодическую роль в массовке.
Лучший каскадер современности практически никогда не пользуется услугами дублеров, даже несмотря на многочисленные переломы и растяжения. Из-за опасного рода деятельности актера, многие страховые компании внесли его в черные списки, а Книга рекордов Гиннеса отметила его за "наибольшее число трюков в карьере".
Кроме того, Чан - рекордсмен по самому большому числу упоминаний в титрах одного фильма. Речь идет о картине "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", в титрах которой он был упомянут 15 раз, в том числе в качестве осветителя, постановщика трюков, исполнителя песни и ответственного за питание съемочной группы.
Помимо своей кинокарьеры, он успел попробовать себя в роли певца: Чан не раз исполнял песни в собственных фильмах и выпускал пластинки. Мало кто знает, но актер является послом доброй воли ЮНИСЕФ, кавалером ордена Британской империи и режиссером старейшей киностудии КНР.
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В 67-ой день рождения актера Sputnik вспоминает самые яркие роли выдающегося мастера боевых искусств.
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