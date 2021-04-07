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Иван Ургант пошутил о проверке Следственным комитетом песни России на «Евровидении»
07.04.2021 12:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет России начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант пошутил об этом в эфире «Первого канала».
— И вот это на самом деле очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на «Евровидении» исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней.
Также он предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.
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8 марта Манижа стала победительницей российского национального отбора на конкурс «Евровидение-2021», где выступит с песней Russian Woman. Позже певица
31 марта председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
— Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это, — заявила Матвиенко.
Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая заявила, что в регионах возмущены выбранной песней, в которой якобы отсутствует всякий смысл.
В пресс-службе вещателя ТАСС
2 апреля Вахтанг Кипшидзе, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ,
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Следственный комитет России начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант пошутил об этом в...
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