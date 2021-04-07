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Иван Ургант пошутил о проверке Следственным комитетом песни России на «Евровидении»

07.04.2021 12:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет России начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант пошутил об этом в эфире «Первого канала».


Манижа. Фото: eurovision.tv

— И вот это на самом деле очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на «Евровидении» исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней.

Также он предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.

По информации ТАСС, СК России начал проверку после обращения руководителя АНО (автономной некоммерческой организации) «Ветеранские вести» Вячеслава Калинина. Он усмотрел в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин».

8 марта Манижа стала победительницей российского национального отбора на конкурс «Евровидение-2021», где выступит с песней Russian Woman. Позже певица выпустила на своем YouTube-канале ролик, который называется «Может ли это представлять Россию на «Евровидении»? Так она ответила критикам, которых возмутила национальность певицы (она родилась в Таджикистане), а также композиция и тематика песни.

31 марта председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила запросить у «Первого канала» информацию о том, как проводится голосование по выбору песни на «Евровидение».

— Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это, — заявила Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая заявила, что в регионах возмущены выбранной песней, в которой якобы отсутствует всякий смысл.

В пресс-службе вещателя ТАСС заявили, что готовы предоставить Совету Федерации данные о ходе зрительского голосования.

2 апреля Вахтанг Кипшидзе, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, заявил, что песня Russian Women унижает женское достоинство и вызывает возмущение у «сограждан женского пола».

 
 
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Следственный комитет России начал проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант пошутил об этом в...
 
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