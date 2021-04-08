«Крик» Мунка. Что надо знать об этой картине

Источник материала: Tut.by

Некоторые произведения искусства невозможно не знать, даже если вы ни разу в жизни не были в музее. «Звездная ночь» Ван Гога, «Крик» Мунка, «Сотворение Адама» Буонарроти… Но почему они все так известны? Что в них такого? Будем пробовать разбираться простыми словами в нашей рубрике «Картина дня». Кстати, о «Крике» — вот о нем и расскажем.

По четвергам будем рассказывать о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси.





Кто и когда написал картину

Автор «Крика» — Эдвард Мунк, норвежский художник-экспрессионист. Считается, что картина создана в 1893 году. Существует также литография (один из видов печатной графики) с тем же сюжетом, созданная самим Мунком в 1895-м.

Ко времени написания «Крика» Мунк был уже достаточно известен как художник, но окончательно не нашел свой стиль, только-только начал оформляться фирменный экспрессионистский почерк. В начале 1890-х годов у него появилась идея: создать серию картин на темы любви и смерти, которые считаются вечными. «Крик» стал одной из первых работ в этом цикле.

Полностью свою серию «Фриз жизни: поэма о любви, жизни и смерти» Мунк представит в Берлине лишь в 1902 году («Крик» тоже туда вошел).

В чем смысл «Крика» для истории

Ранние работы художника получали не очень лестные отзывы критиков. Его картины называли скорее незаконченными набросками, чем настоящим творчеством, а Мунк под влиянием таких отзывов «уходил» в импрессионизм, который как раз был на пике в конце 19 века. Так что «Крик» стал, можно сказать, тем переломным моментом, который зафиксировал Мунка в истории как значимого экспрессиониста.

Экспрессионизм же расцвел только в первые десятилетия 20 века, поэтому Мунк, по сути, предвидел будущее развитие и настроение искусства в частности и мира в целом. Главное в этом направлении — выразить эмоциональное состояние автора, но не воспроизводить действительность. Основными темами в нем становятся одиночество и отчаяние.

Как понимать картину правильно

Сам Мунк рассказывал, что на эту картину его вдохновила прогулка, когда он шел с двумя друзьями, а в это время садилось солнце. Небо стало кроваво-красным, что выглядело как языки пламени над черным фьордом — друзья не заметили это, а вот художник ощутил «бесконечный крик, пронзающий природу». Сперва Мунк пытался отобразить свои ощущения в картинах «Отчаяние» и «Меланхолия», на это ушел год. И все же эти работы были слишком реалистичны и не позволяли передать всю эмоциональную гамму.

Третьей попыткой передать внутренние переживания от увиденного стал «Крик», который изначально назывался «Криком природы». Окончательное название, по мнению одного из биографов Мунка, появилось благодаря норвежскому поэту Вильгельму Крагу. Во-первых, у него есть стихотворение «Крик», а во-вторых, он оставил комментарий в стихах к картине «Отчаяние», где описал «ужасный крик, разносящийся над забытым Богом миром».

«Отчаяние», также известна как «Настроение на закате» (1892). Фото: wikiart.org

Так как Мунк не стремился передавать действительность, в картине реальность примитизирована и не детализирована. Фигура персонажа беспола и похожа на эмбрион, пейзаж и вовсе представляет собой смесь волнообразных линий. Но в этом и суть: природа как бы повторяет человеческую эмоцию, масштабируя ее значение. Если обратить внимание, то закругления и очертания рта такие же по форме, как окружающая действительность. При желании можно прочитать картину и так, как скорее это почувствовал Мунк: словно это человек реагирует на предсмертный крик природы.

Атмосфера «Крика» как бы предупреждает все грядущее столетие с его войнами, мировыми кризисами, революциями, человеческим ужасом и разочарованием от того, что мы не в силах это предотвратить. А само название картины в каком-то смысле стало ключевым для понимания, что такое экспрессионизм в целом, ведь крик (как яркое проявление боли) стал одним из центральных мотивов этого направления.