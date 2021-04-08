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Умер актер культового сериала "Твин Пикс"
08.04.2021 11:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ушел из жизни американский актер Уолтер Олкевич: звезде легендарного сериала "Твин Пикс" было 72 года.
Карьера Олкевича началась с роли в фильме Стивена Спилберга "1901", а после его фильмография пополнилась ролями в фильмах "Клиент", "Последний курорт" и других телепроектах. Но самую большую известность ему принесла роль в сериале Линча "Твин Пикс", где он сыграл бармена Жака Рено.
Как сообщило издание The Hollywood Reporter, Олкевич скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни: о смерти актера сообщил его сын Зак Олкевич.
Уолтер жаловался на здоровье: он даже перенес пару операций на колене, а занесенная в процессе инфекция приковала его к инвалидному креслу.
Но все это не помешало Олкевичу появиться на экранах в 2017 году: актер сыграл в перезапуске "Твин Пикса".
"Это была его первая роль за 15 лет. Он играл из-за стойки, чтобы не показать, что просто не стоит на ногах", – рассказал сын звезды.
По иронии судьбы, 31 год назад, 8 апреля вышла первая серия культового сериала "Твин Пикс".
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Звезда нашумевшего проекта Дэвида Линча ушел из жизни в Лос-Анджелесе и оставил после себя внушительную коллекцию ролей.
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