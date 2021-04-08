Источник материала: Sputnik Беларусь

Ушел из жизни американский актер Уолтер Олкевич: звезде легендарного сериала "Твин Пикс" было 72 года.

Карьера Олкевича началась с роли в фильме Стивена Спилберга "1901", а после его фильмография пополнилась ролями в фильмах "Клиент", "Последний курорт" и других телепроектах. Но самую большую известность ему принесла роль в сериале Линча "Твин Пикс", где он сыграл бармена Жака Рено.

Как сообщило издание The Hollywood Reporter, Олкевич скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни: о смерти актера сообщил его сын Зак Олкевич.

Уолтер жаловался на здоровье: он даже перенес пару операций на колене, а занесенная в процессе инфекция приковала его к инвалидному креслу.

Но все это не помешало Олкевичу появиться на экранах в 2017 году: актер сыграл в перезапуске "Твин Пикса".

"Это была его первая роль за 15 лет. Он играл из-за стойки, чтобы не показать, что просто не стоит на ногах", – рассказал сын звезды.

По иронии судьбы, 31 год назад, 8 апреля вышла первая серия культового сериала "Твин Пикс".

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