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Журналы «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» выкидывают из подписного каталога

08.04.2021 12:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белпочта» вслед за «Белсоюзпечатью» прекращает сотрудничество с изданиями «Наша гісторыя», «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!». Об этом главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович.


Фото: Наша Ніва

Мартинович пишет, что со второго полугодия, то есть с июля месяца, этих изданий не будет в подписном каталоге.

— Але мы не сыходзім у дэпрэсію, а запускаем уласную сістэму падпіскі праз сэрвіс Наша Крама (Nashakrama.by). Сайт пакуль не працуе, да ліпеня яшчэ ёсць час, — пишет Мартинович.

Он просит тех, кто планировал оформить подписку на второе полугодие заполнить специальную форму, чтобы редакции было проще «спланировать логистику».

Ранее, напомним, эти журналы отказалась распространять «Белсоюзпечать». Приобрести новые номера можно теперь по адресу Энгельса, 34а. Это редакция газеты «Народная воля». В пятницу и субботу, 9 и 10 апреля, там можно будет приобрести свежий номер «Нашай гісторыі».

Редакция просит брать с собой наличные деньги. Терминал, к сожалению, не работает. Один номер стоит 7 рублей, три — 20 рублей.

 
 
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Он просит тех, кто планировал оформить подписку на второе полугодие заполнить специальную форму, чтобы редакции было проще «спланировать логистику».
 
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