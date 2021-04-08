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Журналы «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» выкидывают из подписного каталога
08.04.2021 12:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белпочта» вслед за «Белсоюзпечатью» прекращает сотрудничество с изданиями «Наша гісторыя», «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!». Об этом главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович.
Мартинович пишет, что со второго полугодия, то есть с июля месяца, этих изданий не будет в подписном каталоге.
— Але мы не сыходзім у дэпрэсію, а запускаем уласную сістэму падпіскі праз сэрвіс Наша Крама (Nashakrama.by). Сайт пакуль не працуе, да ліпеня яшчэ ёсць час, —
Он просит тех, кто планировал оформить подписку на второе полугодие заполнить
Ранее, напомним, эти журналы
Редакция просит брать с собой наличные деньги. Терминал, к сожалению, не работает. Один номер стоит 7 рублей, три — 20 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он просит тех, кто планировал оформить подписку на второе полугодие заполнить специальную форму, чтобы редакции было проще «спланировать логистику».
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