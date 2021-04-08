Журналы «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» выкидывают из подписного каталога

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» вслед за «Белсоюзпечатью» прекращает сотрудничество с изданиями «Наша гісторыя», «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!». Об этом главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович.



Фото: Наша Ніва

Мартинович пишет, что со второго полугодия, то есть с июля месяца, этих изданий не будет в подписном каталоге.

— Але мы не сыходзім у дэпрэсію, а запускаем уласную сістэму падпіскі праз сэрвіс Наша Крама (Nashakrama.by). Сайт пакуль не працуе, да ліпеня яшчэ ёсць час, — пишет Мартинович.

Он просит тех, кто планировал оформить подписку на второе полугодие заполнить специальную форму , чтобы редакции было проще «спланировать логистику».

Ранее, напомним, эти журналы отказалась распространять «Белсоюзпечать». Приобрести новые номера можно теперь по адресу Энгельса, 34а. Это редакция газеты «Народная воля». В пятницу и субботу, 9 и 10 апреля, там можно будет приобрести свежий номер «Нашай гісторыі».

Редакция просит брать с собой наличные деньги. Терминал, к сожалению, не работает. Один номер стоит 7 рублей, три — 20 рублей.