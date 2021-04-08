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«Белпочта» исключила из каталога журнал «Наша гісторыя». Рассказываем, как его приобрести
08.04.2021 12:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие. «Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Об этом
Месяц назад аналогичное решение
Поэтому редакция запускаем собственную систему подписки. Подобная схема действовала в 2006—2008 годах, когда «Нашей Ніве» запретили распространяться через киоски и по подписке.
Если читатели хотят получать журналы (начиная с № 7, с июля), необходимо
Ближе к июлю заработает сайт «Наша крама» (nashakrama.by), через который можно будет оплатить подписку на любой из журналов на второе полугодие или по месяцам. На второе полугодие стоимость «Нашай гісторыі» по подписке составит 7 рублей за номер (если подпишитесь сразу на полгода — 35 рублей), стоимость журналов «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» — по 3 рубля (если подпишитесь сразу на полгода — 15 рублей).
После того как сайт заработает, людям, оставившим свои данные, напомнят о возможности оформить подписку.
Журнал «Наша гісторыя»
Те, кто не готов оформить подписку, сможет купить журнал «Наша гісторыя» в розницу. Его планируют продавать в Минске в течение двух дней каждый месяц по редакционному адресу Энгельса, 34а. О датах таких продаж будем сообщать на сайте nn.by и в соцсетях. Свежий, только что отпечатанный, номер будет продавать в ближайшую пятницу, 9 апреля (с 14:00 до 20:00) и субботу, 10 апреля (с 10:00 до 18:00).
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Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие. «Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении...
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