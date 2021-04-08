«Белпочта» исключила из каталога журнал «Наша гісторыя». Рассказываем, как его приобрести

Источник материала: Tut.by

Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие. «Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Об этом сообщил издатель этих СМИ.



Фото: nn.by

Месяц назад аналогичное решение принял другой государственный монополист — «Белсоюзпечать». Не попал предыдущий номер и в книжные магазины государственной «Белкниги».

Поэтому редакция запускаем собственную систему подписки. Подобная схема действовала в 2006—2008 годах, когда «Нашей Ніве» запретили распространяться через киоски и по подписке.

Если читатели хотят получать журналы (начиная с № 7, с июля), необходимо перейти по ссылке и заполнить гугл-анкету с контактными данными. Нужно указать имя, адрес доставки и телефон. Пока платить ничего не нужно — эти данные нужны для планирования тиража следующих номеров.

Ближе к июлю заработает сайт «Наша крама» (nashakrama.by), через который можно будет оплатить подписку на любой из журналов на второе полугодие или по месяцам. На второе полугодие стоимость «Нашай гісторыі» по подписке составит 7 рублей за номер (если подпишитесь сразу на полгода — 35 рублей), стоимость журналов «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» — по 3 рубля (если подпишитесь сразу на полгода — 15 рублей).

После того как сайт заработает, людям, оставившим свои данные, напомнят о возможности оформить подписку.

Журнал «Наша гісторыя» выходит с 2018 года. Это первый в Беларуси глянцевый исторический журнал. «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!», которые стали выходить позже, адресованы детской аудитории.

Те, кто не готов оформить подписку, сможет купить журнал «Наша гісторыя» в розницу. Его планируют продавать в Минске в течение двух дней каждый месяц по редакционному адресу Энгельса, 34а. О датах таких продаж будем сообщать на сайте nn.by и в соцсетях. Свежий, только что отпечатанный, номер будет продавать в ближайшую пятницу, 9 апреля (с 14:00 до 20:00) и субботу, 10 апреля (с 10:00 до 18:00).