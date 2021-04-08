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«Белкнига» попросила писательницу срочно забрать свою книгу из магазина

08.04.2021 15:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году писательница Татьяна Недбай заключила с «Белкнигой» договор на реализацию издания «Тэорыя літаратуры ХХ стагоддзя». Теперь ей сообщили о расторжении договора и попросили срочно забрать экземпляры.


Татьяна Недбай. Фото: nn.by

Книгу «Тэорыя літаратуры ХХ стагоддзя» написали Анна Бужыньска и Михал Марковски. Недбай перевела ее с польского на белорусский язык. Издание вышло в 2017-м, а год спустя она заключила договор с «Белкнигой» на реализацию «Теории».

26 марта 2021-го, за девять месяцев до окнчания договора, Недбай было направлено письмо за подписью генерального директора «Белкниги» Александра Вашкевича (копия письма есть в распоряжении редакции). В нем отмечалось, что договор истекает 1 января 2022-го и не будет продлен. Нереализованная продукция будет снята с продажи. Недбай попросили забрать нереализованную продукцию в срок до 15 апреля 2022 года.

К письму был приложен набранный на компьютере лист без подписи, в котором Недбай просили «срочно» забрать книгу из магазина.

С юридической точки зрения договор еще действует. Но Татьяна сказала TUT.BY, что планирует забрать книги. Тираж давно разошелся, а ее друзья ищут лишние экземпляры.

Уточним, что «Бекнига» и раньше возвращала негосударственным издательствам нереализованные книги. При этом авторов не просили забрать их «срочно».

 
 
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В 2018 году писательница Татьяна Недбай заключила с «Белкнигой» договор на реализацию издания «Тэорыя літаратуры ХХ стагоддзя». Теперь ей сообщили о расторжении...
 
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