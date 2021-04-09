Сосо Павлиашвили рассказал, что ему советовали не ехать на «Базар» - и у него есть свое мнение на этот счет

Источник материала: Tut.by

Грузинский и российский певец и композитор Сосо Павлиашвили объявил, что приедет на «Славянский базар в Витебске». В комментарии российскому информационному агентству «Национальная служба новостей» он рассказал, что ему советовали не ехать на нынешний фестиваль. Но Павлиашвили приедет, так как, по его мнению, музыкант несет ответственность перед публикой и не может выбирать своего слушателя по каким-либо критериям, в том числе по политическим взглядам.



Сосо Павлиашвили и Инна Афанасьева на гала-концерте закрытия «Славянского базара» в 2019 году. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Сосо Павлиашвили есть в афише фестиваля — в гала-концерте «Шансон ТВ — Все звезды». Он завершит «Славянский базар» вечером 19 июля.

— Я не буду выступать на «Славянском базаре», я буду выступать на концерте «Шансон ТВ». Меня попросил выступить мой хороший друг, продюсер телеканала «Шансон» Валерий Макущенко. Тем, кто мне говорит не ехать, я им хочу задать вопрос: если бы их друг попросил его поддержать, они не поддержали бы? Если они не знают, что такое дружба, пусть поучатся у меня, — заявил Сосо Павлиашвили.

Павлиашвили считает, что музыкант несет ответственность перед публикой и не может выбирать своего слушателя по каким-либо критериям:

— Это моя профессия, мое дело. Вне зависимости от того, какой веры, национальности или мировоззрения и политических взглядов слушатели, я обязан перед ними выступать. Бог мне дал это право.

Артист советует перестать делить людей по принципу вероисповедания или политических убеждений:

— Я не состою ни в одной партии, у меня нет никаких званий. Я иду за Богом. Не создавайте себе кумиров ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции. Это плохо кончается.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет в этом году в 30-й раз — с 14 по 19 июля.

После того как «Славянский базар» опубликовал программу — белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в нашей стране. Некоторые звезды отказались ехать в Витебск. Среди них группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, Наташа Королева, белорусский певец Антон Табала (Homie), украинские ведущие Тимур Мирошниченко, Андрей Доманский, Оксана Антонюк.

Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестивалю, например певцы Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин, Дмитрий Губерниев, музыкальный критик Сергей Соседов.

Свою позицию в интервью TUT.BY выразил директор фестиваля «Славянский базар» Глеб Лапицкий:

— Артисты живут эмоциями, совершенно по-другому воспринимают мир. И, как мне кажется, нельзя вот так варварски — через хейт в интернете — действовать на души творческих людей.

Глеб Лапицкий утверждает, что со всеми артистами, чьи имена попали в афишу фестиваля, шли переговоры об их участии:

— «Славянский базар» — проект такого уровня, что ни один артист в его программе не появится, если это с ним не оговорено и если об этом не подписан документ. Со многими звездами переговоры ведутся напрямую. При этом мы договариваемся не просто о том, на каком поезде приедет артист, а о том, какую песню споет или в какой роли выступит.