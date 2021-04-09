Источник материала: БT

В Большом театре Беларуси сегодня отметят казахский Новый год. В вечерней афише - музыка Верди и Ардити от белорусско-казахского сопрано Клавдии Потемкиной. Праздник и в Театре юного зрителя. Ему - 65. Узнать биографию театра через сценические костюмы и программы предложит Музей истории театральной и музыкальной культуры.

Культурный маршрут для каждого в выходные разработала наша съемочная группа в рубрике "Променад" (видео).