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Культурный маршрут для каждого - в рубрике "Променад"

09.04.2021 20:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В Большом театре Беларуси сегодня отметят казахский Новый год. В вечерней афише - музыка Верди и Ардити от белорусско-казахского сопрано Клавдии Потемкиной. Праздник и в Театре юного зрителя. Ему - 65. Узнать биографию театра через сценические костюмы и программы предложит Музей истории театральной и музыкальной культуры.

Культурный маршрут для каждого в выходные разработала наша съемочная группа в рубрике "Променад" (видео).

 
 
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В Большом театре Беларуси сегодня отметят казахский Новый год. В вечерней афише - музыка Верди и Ардити от белорусско-казахского сопрано Клавдии Потемкиной....
 
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