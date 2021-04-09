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Культурный маршрут для каждого - в рубрике "Променад"
09.04.2021 20:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
В Большом театре Беларуси сегодня отметят казахский Новый год. В вечерней афише - музыка Верди и Ардити от белорусско-казахского сопрано Клавдии Потемкиной. Праздник и в Театре юного зрителя. Ему - 65. Узнать биографию театра через сценические костюмы и программы предложит Музей истории театральной и музыкальной культуры.
Культурный маршрут для каждого в выходные разработала наша съемочная группа в рубрике "Променад" (видео).
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В Большом театре Беларуси сегодня отметят казахский Новый год. В вечерней афише - музыка Верди и Ардити от белорусско-казахского сопрано Клавдии Потемкиной....
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