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Рэпер DMX умер на 51-м году жизни
10.04.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский хип-хоп-исполнитель и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает журнал
«Его музыка вдохновляла бесчисленных фанатов со всего мира. Его культовое наследие будет жить вечно», — сказали представители семьи.
Музыканта госпитализировали 2 апреля. Он скончался в больнице White Plains в Нью-Йорке. Ее представитель сообщил, что DMX умер в окружении своей семьи из-за остановки сердца.
4 апреля издание
Известность DMX началась в 90-е годы. Наибольшую популярность ему принесли такие хиты, как Party Up (Up in Here), X Gon' Give It To Ya и Dogs Out, а шесть альбомов подряд достигли первой строчки хит-парада Billboard 200. Музыканта неоднократно номинировали на Grammy, он стал лауреатом музыкальной премии American Music Award.
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В Нью-Йорке скончался известный американский рэп-музыкант DMX. О его смерти сообщила семья исполнителя. Причиной смерти стала остановка сердца. Музыканту было 50 лет.
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