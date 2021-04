Рэпер DMX умер на 51-м году жизни

Источник материала: Tut.by

Американский хип-хоп-исполнитель и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на семью музыканта.



Фото: Reuters

«Его музыка вдохновляла бесчисленных фанатов со всего мира. Его культовое наследие будет жить вечно», — сказали представители семьи.

Музыканта госпитализировали 2 апреля. Он скончался в больнице White Plains в Нью-Йорке. Ее представитель сообщил, что DMX умер в окружении своей семьи из-за остановки сердца.

4 апреля издание TMZ со ссылкой на источник, близкий к музыканту, сообщило, что причиной госпитализации могла стать передозировка наркотиков. Музыкант не раз попадал в тюрьму уже во время своей звездной карьеры и также не раз оказывался в реабилитационных центрах.

Известность DMX началась в 90-е годы. Наибольшую популярность ему принесли такие хиты, как Party Up (Up in Here), X Gon' Give It To Ya и Dogs Out, а шесть альбомов подряд достигли первой строчки хит-парада Billboard 200. Музыканта неоднократно номинировали на Grammy, он стал лауреатом музыкальной премии American Music Award.