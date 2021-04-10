ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рэпер DMX умер на 51-м году жизни

10.04.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американский хип-хоп-исполнитель и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на семью музыканта.


Фото: Reuters

«Его музыка вдохновляла бесчисленных фанатов со всего мира. Его культовое наследие будет жить вечно», — сказали представители семьи.

Музыканта госпитализировали 2 апреля. Он скончался в больнице White Plains в Нью-Йорке. Ее представитель сообщил, что DMX умер в окружении своей семьи из-за остановки сердца.

4 апреля издание TMZ со ссылкой на источник, близкий к музыканту, сообщило, что причиной госпитализации могла стать передозировка наркотиков. Музыкант не раз попадал в тюрьму уже во время своей звездной карьеры и также не раз оказывался в реабилитационных центрах.

Известность DMX началась в 90-е годы. Наибольшую популярность ему принесли такие хиты, как Party Up (Up in Here), X Gon' Give It To Ya и Dogs Out, а шесть альбомов подряд достигли первой строчки хит-парада Billboard 200. Музыканта неоднократно номинировали на Grammy, он стал лауреатом музыкальной премии American Music Award.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нью-Йорке скончался известный американский рэп-музыкант DMX. О его смерти сообщила семья исполнителя. Причиной смерти стала остановка сердца. Музыканту было 50 лет.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Культурный маршрут для каждого - в рубрике "Променад"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by