Старые фото Витебска из альбомов горожан. Уникальные кадры с субботников к 1000-летию города

Источник материала: Tut.by

В прошлую субботу в рубрике «Старые фото Витебска из альбомов горожан» мы опубликовали снимки с празднования 1000-летия города в 1974 году из архива Максима Жукова, сделанные его отцом — Леонидом Жуковым. Сегодня же покажем, как витебляне благоустраивали областной центр на субботниках. Приводить Витебск в порядок начали за несколько лет до того юбилея.



Фото: Леонид Жуков, из семейного архива Максима Жукова

«Витебская энциклопедия» сообщает , что подготовка к юбилейной дате велась несколько лет. Каждый горожанин должен был бесплатно отработать на субботниках 100 часов. Это был «почин ряда промышленных предприятий и учебных заведений».

Работу горожан на субботниках сфотографировал витебский фотограф-любитель, инженер-конструктор Леонид Жуков. Снимки в редакцию прислал его сын Максим Жуков.

На первом фото мы видим, как горожане убирают листья на склоне Витьбы возле горисполкома.

На втором снимке сотрудники Витебского специального конструкторского бюро зубообрабатывающих, шлифовальных и заточных станков копают траншею возле кафе «Журавінка».

— Мужчины-инженеры приходили на субботник в пальто и шляпах, а женщины обуты в белые югославские сапоги, — подмечает детали на втором снимке Максим Жуков.



Фото: Леонид Жуков, из семейного архива Максима Жукова

К своему 1000-летию Витебск получил орден Трудового Красного Знамени — «за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве».

Напоминаем, что TUT.BY ищет старые фотографии Витебска из ваших семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Если у вас такие есть (а мы уверены!), пишите в редакцию.

Время — советские годы и 1990-е. Нам интересно, как строили знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, площади, рынки. В общем, интересны обычная городская жизнь и то, как изменился Витебск за прошедшие годы.

Сделайте, пожалуйста, краткое описание фотографии: кто, что на ней изображено и что в этом районе города находится сейчас (если вид улицы неузнаваемо изменился).

Если у вас есть что показать стране, пишите на почту: matveeva@tutby.com или в телеграм @TM_vitebsk . С радостью опубликуем самое любопытное!