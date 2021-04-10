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В афише Минска - Дни кыргызского кино
10.04.2021 14:37 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПоддержка двусторонних отношений в области культуры. В синема-афише Минска - Дни кыргызского кино. Тут совпали сразу две юбилейные даты: 30-летие обретения независимости государством и 80-летие режиссера Болотбека Шамшиева. Основная площадка показов - кинотеатр "Беларусь". Накануне зрители оценили киномюзикл "Песнь древа", а сегодня на суд киноманов представят драму "Небесное кочевье". Лента отмечена престижной наградой "Ника" как лучший фильм. Ленты кыргызских мастеров экранного искусства - в поле зрения интересующихся кинематографом до воскресенья включительно. Вход на сеансы бесплатный.
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Поддержка двусторонних отношений в области культуры. В синема-афише Минска - Дни кыргызского кино. Тут совпали сразу две юбилейные даты: 30-летие обретения...
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