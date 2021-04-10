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X-Factor Belarus зажигает новые имена!

10.04.2021 22:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Предкастинг вокального талант-шоу состоялся в Витебске.

По условиям конкурса, показать свое мастерство могли вокалисты старше 16 лет. На сцену вышли более 100 человек. В их числе и профессиональные вокалисты, и люди, для которых музыка - хобби. Два дня предварительного кастинга еще раз подтвердили: Витебск отлично поет. К слову, приехали в областной центр не только жители севера страны.

Марина Романовская - подробнее.

Предкастинг X-Factor Belarus состоялся в Витебске

Анкета заполнена - и вот пропуск на участие в предкастинге X-Factor Belarus. Каждый исполнитель верит: его номер принесет удачу. Мария Ярцева - в первой пятерке. Ей 18, она из Тюмени. До Витебска добиралась трое суток. Все ради мечты стать участницей вокального талант-шоу.

Мария Ярцева, участница конкурса X-Factor Belarus: "На поезде, автобусе, но я добралась. Я счастлива, я собой горжусь, что я это сделала. До того как выйти на сцену, мне все пишут: "Маша, ну ты спела?"

Самому старшему участнику - 66!

После выступления - обязательное интервью. Участники рассказывают о себе и делятся эмоциями. На прослушивания пришли люди разных профессий. Среди тех, кто решил проявить себя, и люди золотого возраста. Самому старшему участнику - 66. Все конкурсанты любят петь. И это уже шанс попасть на музыкальный проект.


Яна Синица, участница конкурса X-Factor Belarus: "Мне давно хотелось побывать на таких масштабных проектах, испытать себя. По роду деятельности я вокалист, преподаватель. Волнуешься, стараешься собраться, чтобы все получилось".

Вадим Позняк, участник конкурса X-Factor Belarus: "Для меня это огромная возможность, шанс осуществить свою мечту. И это очень круто, что у нас в Беларуси есть такие проекты, это замечательно".

Закулисная жизнь

Самое волнительное - выход на сцену. Оценивают исполнителей известные артисты. Прослушивание проходит в ритме нон-стоп.

В Витебск специально на предкастинг приехали жители разных городов. По условиям этого этапа конкурса, поют участники а капелла, то есть без музыкального сопровождения. Песню выбирают сами. Важно не растеряться и удивить жюри вокалом и артистизмом.

Многие пришли с группой поддержки. Так проще справиться с волнением. Закулисная жизнь X-Factor Belarus - это особые эмоции. В ожидании своего выхода участники не скучают. Вместе поют и даже ставят танцевальные номера.

X-Factor Belarus зажигает новые имена!


Анна Быкова, участница конкурса X-Factor Belarus: "Если есть шанс, то надо его использовать. Я наконец-то к этому пришла. Вокалом никогда не занималась. Это мои природные данные".

Александра Гайдук, певица, актриса, продюсер, член жюри X-Factor Belarus: "Это город талантливых людей. Здесь потрясающие художники живут, дизайнеры, музыканты. И мне кажется, что как-то исторически сложилось, что сам город задает высокую культурную планку".

В поиске талантов!

Эстафету предкастинга Витебску передал Брест. Юг страны порадовал команду X-Factor Belarus сильным вокалом. Михаил Штуканюк уличный музыкант. Часто выступает, но перед профессиональным жюри впервые. И хоть по условиям нужно петь а капелла, принес с собой гитару. Как талисман.

Следующий предкастинг пройдет в Лиде

Путешествие команды проекта в поисках талантов продолжается. На очереди Гродненская область. Уже на следующей неделе, 17 апреля, предкастинг пройдет в Лиде.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Предкастинг вокального талант-шоу состоялся в Витебске. По условиям конкурса, показать свое мастерство могли вокалисты старше 16 лет. На сцену вышли более 100...
 
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