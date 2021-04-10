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Марина Романовская - подробнее.





Предкастинг X-Factor Belarus состоялся в Витебске







Мария Ярцева, участница конкурса X-Factor Belarus: "На поезде, автобусе, но я добралась. Я счастлива, я собой горжусь, что я это сделала. До того как выйти на сцену, мне все пишут: "Маша, ну ты спела?"





Самому старшему участнику - 66!



После выступления - обязательное интервью. Участники рассказывают о себе и делятся эмоциями. На прослушивания пришли люди разных профессий. Среди тех, кто решил проявить себя, и люди золотого возраста. Самому старшему участнику - 66. Все конкурсанты любят петь. И это уже шанс попасть на музыкальный проект.





Яна Синица, участница конкурса X-Factor Belarus: "Мне давно хотелось побывать на таких масштабных проектах, испытать себя. По роду деятельности я вокалист, преподаватель. Волнуешься, стараешься собраться, чтобы все получилось".





Закулисная жизнь

Многие пришли с группой поддержки. Так проще справиться с волнением. Закулисная жизнь X-Factor Belarus - это особые эмоции. В ожидании своего выхода участники не скучают. Вместе поют и даже ставят танцевальные номера.















Анна Быкова, участница конкурса X-Factor Belarus: "Если есть шанс, то надо его использовать. Я наконец-то к этому пришла. Вокалом никогда не занималась. Это мои природные данные".





В поиске талантов!

Следующий предкастинг пройдет в Лиде

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так X-Factor Belarus зажигает новые имена! Предкастинг вокального талант-шоу состоялся в Витебске. По условиям конкурса, показать свое мастерство могли вокалисты старше 16 лет. На сцену вышли более 100...