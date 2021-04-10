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Белорусской анимации - 50 лет
10.04.2021 22:45 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTМногие даже не догадываются, что культовые "Светлячок и Росинка" и "Квака-задавака" сделали на нашем "Беларусьфильме". А сегодня главная кинофабрика страны готовит и первый 3D-фильм.
Чем гордятся и что еще планируют реализовать, рассказывает Лидия Заблоцкая.
Культовый "Незнайка-поэт" - производство "Беларусьфильма"
Очередная история Незнайки, который складывает слова в рифмы, вышла на экраны в 1971-м. Тогда в титрах ленты не подписывали студию производства. Лента - советская, объединение - одно. "Экран". Но мало кто догадывается и сегодня: Незнайку рискнули перевезти в Минск и девятую серию снять здесь, на "Беларусьфильме".
Для производства мультиков на военной "кинобазе" не было фактически ничего. Так, "Незнайка-поэт" стал для нас первым анимационным фильмом! Из Москвы привезли сценарий, из Душанбе - аниматоров. Тандем Владимира Голикова и Марты Лубянниковой.
Марта Лубянникова, режиссер, аниматор, вдова Владимира Голикова: "И на студии Горького работал, и на “Мосфильме” работал. Павильон был совершенно пустой. Пустое помещение, необорудованное совершенно. Ему пришлось делать чертежи. Делать освещение. Да, это переносился общесоюзный опыт в кино и переносился на Беларусьфильм".
День заключения договора о производстве "Незнайки-поэта" и есть день рождения белорусской анимации.
Именно тандем Лубянникова-Голиков организовали первый в стране кукольный павильон и стали создавать проморолики для Минздрава и ГАИ.
За музыкальную начинку отвечали всесоюзные композиторы. Так, Ханок написал мелодии для "Кваки-задаваки". Лягушки же охотно спели голосами "Песняров".
Мультфильмы успешно проникали даже через "железный занавес". Еще даже не успели снять или зарисовать очередную сказку - заявки на закупку уже оставляли англичане, французы, немцы. Запад любил в советских мульфильмах ручную технику, простоту и мягкость - без супергеройства для маленьких детей.
Та же настоящая дружба Светлячка и Росинки продолжает собирать на зарубежных форумах рейтинги в 10 баллов. Наравне с сиквелами Марвела и диснеевской классикой. Сентиментальный мультик - от народных Максима Танка и Леонида Захлевного.
За 50 лет в копилке "Беларусьфильма" 236 мультфильмов
За 50 лет в мультитеке "Беларусьфильма" - 236 мультфильмов. Ежегодно опубликовывают по 10 короткометражек. В YouTube найдете десятки обучающих анимаций и историй из белорусского фольклора.
На кинофабрике до сих пор нет инструментов и бюджета для 3D-технологий, потому мастера экспериментируют с игровой перекладкой и рисованной анимацией. Традиционные подходы уже десяток раз за год оценивают на международных фестивалях в Германии, Португалии, Франции и России.
Скоро на афишах: анимационное кино о событиях в Минском гетто
На завершающем этапе - долгожданный анимационный фильм о реальных событиях в Минском гетто - "263 ночи".
Первый мультипликационный мюзикл - на больших экранах
Уже вовсю идет трейлер первого мультипликационного мюзикла "Звезды седьмого неба". Полный метр из пяти частей скоро запустят в кинотеатрах.
В Беларуси появится первый 3D-мультфильм
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Многие даже не догадываются, что культовые "Светлячок и Росинка" и "Квака-задавака" сделали на нашем "Беларусьфильме". А сегодня главная кинофабрика страны готовит...
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