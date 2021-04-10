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Чем гордятся и что еще планируют реализовать, рассказывает Лидия Заблоцкая.





Культовый "Незнайка-поэт" - производство "Беларусьфильма"

Для производства мультиков на военной "кинобазе" не было фактически ничего. Так, "Незнайка-поэт" стал для нас первым анимационным фильмом! Из Москвы привезли сценарий, из Душанбе - аниматоров. Тандем Владимира Голикова и Марты Лубянниковой.



Та же настоящая дружба Светлячка и Росинки продолжает собирать на зарубежных форумах рейтинги в 10 баллов. Наравне с сиквелами Марвела и диснеевской классикой. Сентиментальный мультик - от народных Максима Танка и Леонида Захлевного.





За 50 лет в копилке "Беларусьфильма" 236 мультфильмов

На кинофабрике до сих пор нет инструментов и бюджета для 3D-технологий, потому мастера экспериментируют с игровой перекладкой и рисованной анимацией. Традиционные подходы уже десяток раз за год оценивают на международных фестивалях в Германии, Португалии, Франции и России.





Скоро на афишах: анимационное кино о событиях в Минском гетто





На завершающем этапе - долгожданный анимационный фильм о реальных событиях в Минском гетто - "263 ночи".







Первый мультипликационный мюзикл - на больших экранах

В Беларуси появится первый 3D-мультфильм





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусской анимации - 50 лет Многие даже не догадываются, что культовые "Светлячок и Росинка" и "Квака-задавака" сделали на нашем "Беларусьфильме". А сегодня главная кинофабрика страны готовит...