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Белорусской анимации - 50 лет

10.04.2021 22:45 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Многие даже не догадываются, что культовые "Светлячок и Росинка" и "Квака-задавака" сделали на нашем "Беларусьфильме". А сегодня главная кинофабрика страны  готовит и первый 3D-фильм.

Чем гордятся и что еще планируют реализовать, рассказывает Лидия Заблоцкая.

Культовый "Незнайка-поэт" - производство "Беларусьфильма"


Очередная история Незнайки, который складывает слова в рифмы, вышла на экраны в 1971-м. Тогда в титрах ленты не подписывали студию производства. Лента - советская, объединение - одно. "Экран". Но мало кто догадывается и сегодня: Незнайку рискнули перевезти в Минск и девятую серию снять здесь, на "Беларусьфильме".

Для производства мультиков на военной "кинобазе" не было фактически ничего. Так, "Незнайка-поэт" стал для нас первым анимационным фильмом! Из Москвы привезли сценарий, из Душанбе - аниматоров. Тандем Владимира Голикова и Марты Лубянниковой.

Марта Лубянникова, режиссер, аниматор, вдова Владимира Голикова: "И на студии Горького работал, и на “Мосфильме” работал. Павильон был совершенно пустой. Пустое помещение, необорудованное совершенно. Ему пришлось делать чертежи. Делать освещение. Да, это переносился общесоюзный опыт в кино и переносился на Беларусьфильм".

День заключения договора о производстве "Незнайки-поэта" и есть день рождения белорусской анимации.

Именно тандем Лубянникова-Голиков организовали первый в стране кукольный павильон и стали создавать проморолики для Минздрава и ГАИ.

За музыкальную начинку отвечали всесоюзные композиторы. Так, Ханок написал мелодии для "Кваки-задаваки". Лягушки же охотно спели голосами "Песняров".


Мультфильмы успешно проникали даже через "железный занавес". Еще даже не успели снять или зарисовать очередную сказку - заявки на закупку уже оставляли англичане, французы, немцы. Запад любил в советских мульфильмах  ручную технику, простоту и мягкость - без супергеройства для маленьких детей.

Та же настоящая дружба Светлячка и Росинки продолжает собирать на зарубежных форумах рейтинги в 10 баллов. Наравне с сиквелами Марвела и диснеевской классикой. Сентиментальный мультик - от народных Максима Танка и Леонида Захлевного.

За 50 лет в копилке "Беларусьфильма" 236 мультфильмов


За 50 лет в мультитеке "Беларусьфильма" - 236 мультфильмов. Ежегодно опубликовывают по 10 короткометражек. В YouTube найдете десятки обучающих анимаций и историй из белорусского фольклора.

На кинофабрике до сих пор нет инструментов и бюджета для 3D-технологий, потому мастера экспериментируют с игровой перекладкой и рисованной анимацией. Традиционные подходы уже десяток раз за год оценивают на международных фестивалях в Германии, Португалии, Франции и России.

Скоро на афишах: анимационное кино о событиях в Минском гетто


На полное производство короткометражки - от идеи до прорисовки и оцифровки - отдается по старинке 9 месяцев. Процесс создания мультиков не остановили даже в COVID.

На завершающем этапе - долгожданный анимационный фильм о реальных событиях в Минском гетто - "263 ночи".

Первый мультипликационный мюзикл - на больших экранах


Уже вовсю идет трейлер первого мультипликационного мюзикла "Звезды седьмого неба". Полный метр из пяти частей скоро запустят в кинотеатрах.

В Беларуси появится первый 3D-мультфильм


И десерт. Запустили проект первого 3D-мультфильма страны. "Песня Сирин" займет еще "незатасканную" нишу экранизации славянских мифов. Сейчас ищут образы Велеса, Купалы и самой птицы Сирин. Производство мультфильма займет 4 года.


 
Теги: Минск
 
 
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Многие даже не догадываются, что культовые "Светлячок и Росинка" и "Квака-задавака" сделали на нашем "Беларусьфильме". А сегодня главная кинофабрика страны  готовит...
 
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