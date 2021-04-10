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Умер народный артист России Эмиль Верник
11.04.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист России Эмиль Верник умер на 97-м году жизни, об этом ТАСС
«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — сказал Игорь. О месте и времени похорон будет сообщено позже.
В радиопостановках Верника (их более 200) играли Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие.
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На 97-году жизни.
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