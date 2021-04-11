Умер народный артист России Эмиль Верник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Народный артист Российской Федерации Эмиль Верник скончался в Москве на 97-м году жизни 10 апреля, о его смерти сообщил сын Игорь.

"Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по посёлку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце", – рассказал сын режиссера Игорь Верник.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе, несколько лет спустя семья перебралась в Харьков, где в июне 1941-го будущий режиссер окончил школу. Тогда же успешно сдал экзамены в Украинский театральный институт. После начала Великой Отечественной войны его вместе с матерью эвакуировали в Казахстан, где он работал в свиносовхозе.

Украинский театральный институт в годы войны был эвакуирован в Саратов, там же находился московский ГИТИС, объединенный с Украинским театральным на правах украинского отделения. Верник сначала приехал в Саратов, а в 1946-м окончил в Москве актерское отделение ГИТИСа.

С 1947 по 1958 год Верник был актером и режиссером молодежного творческого объединения "Московские литературные чтения", которым руководил Владимир Месхетели. Следующие 11 лет он работал режиссером в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио, а с 1969-го по 1991-й трудился в главной редакции литературно-драматического радиовещания. В 1990-х был художественным руководителем — главным режиссером главной редакции художественных программ студии "Радио-1" Российской государственной телерадиокомпании "Останкино", затем – главным режиссером главной редакции художественно-политического вещания «Радио-1». Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок.

Верник стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".

Причиной смерти, по словам сына режиссера, стала остановка сердца. О времени и месте его похорон будет сообщено позднее.

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