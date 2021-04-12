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«Няхай жыве». Минчанин показал старое фото и вспомнил, как построил «коммунизм» на крыше в центре
12.04.2021 08:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Я, в модном тогда плаще, на фоне родного завода имени Орджоникидзе. И на крыше просматривается надпись из большущих букв: „Няхай жыве камунізм“. Вспомнилось, откуда она взялась», — рассказывает 87-летний Анатолий Канарский. Вот истории и два снимка из его альбома.
Здание завода имени Орджоникидзе рядом с площадью Якуба Коласа известно минчанам. Анатолий Канарский помнит времена, когда завод только строился. Расстраивается, что «такому замечательному комплексу в центре города до сих пор не найдут достойное применение».
Минчанин рассказал, как устанавливал на здании огромные буквы: «Няхай жыве камунізм». Публикуем это воспоминание вместе с предысторией, потому что в ней — важные детали о жизни рабочих в конце 1950-х.
«На Комаровке, где-то среди старых хат, набирают на строящийся завод»
— В январе 1958 года, после демобилизации, я приехал в Минск. До армии немного поработал электромонтером в тресте в Бобруйске, в армии стал радистом 1-го класса. Хотелось поступить на завод. Но время в этом смысле было еще нелегкое. Почти все потом известные заводы Минска еще только строились, разворачивались. Целые дни я проводил в поисках работы. Хотелось получить крепкую специальность. Побывал, пожалуй, во всех отделах кадров минских заводов. А еще в метеослужбе и аэропорту, где предлагал себя в качестве радиста. Там записывали, даже проверяли, обещали вызвать при надобности. Смешно, но я даже позвонил по телефону на проходную КГБ. Нет, не взяли с улицы, — рассказывает Анатолий Канарский.
В марте 1958-го молодой человек вместе с товарищами по поиску сидел в отделе кадров завода имени Ленина, в районе ЦУМа. Там прохожий сказал, что на Комаровке, «где-то среди старых хат», набирают на строящийся завод.
— Мы, несколько человек, тут-же рванули туда. Пролезли в дырку какого-то забора и нашли барак. В бараке в самом деле человек сказал нам, что набирает группу учеников слесарей-инструментальщиков — 20 человек, а еще нескольких фрезеровщиков, и токарей, группу радиомонтажников.
Фамилия человека, который занимался кадрами, была Левин, на будущем заводе имени Орджоникидзе он позже стал главным бухгалтером.
— Для меня заманчиво и современно звучало слово радиомонтажник. Но мой двоюродный дядя, слесарь, оружейник и на все руки мастер, сказал: «Ты что? Инструментальщик — это вечная профессия». И я записался в инструментальщики. Учеба началась в мае в инструментальном цеху завода Ленина. Своих цехов и мастеров у строящегося завода еще не было.
К концу года Анатолий Канарский стал слесарем-инструментальщиком третьего разряда. Здание завода имени Орджоникидзе еще строилось, поэтому сотрудников направили работать на площадях завода пластмасс (сейчас — «Термопласт»).
— Там был небольшой участок, где нам довелось собирать первые конструкции для шкафов первой ЭВМ «М-3» московской разработки. Чтобы попасть на работу, нужно было доехать до конечной трамвая «Улица Волгоградская», а затем
«Коммунизм» на крыше
В конце 1958 года команду работников собрали в здании еще недостроенного, холодного главного корпуса будущего завода.
— Нас собрали, чтобы мы смонтировали провода и патроны для лампочек на огромных фанерных буквах, которые к 1 января установят на крыше нашего завода. 1 января 1959 года исполнялось 40 лет ССРБ, БССР. Так как я работал до армии электромонтером, меня назначили бригадиром. И вот на чердаке холодной зимой мы выполняли задание. Фанерные красные буквы изготовили плотники. Однажды ко мне в группу привели парня в помощь. Это был сын чуть ли не замминистра торговли. Видимо, после школы он не поступил в институт и его устроили на новый завод. Я спросил, что он умеет делать. Выяснилось, что ничего полезного, но играет на аккордеоне. «Хорошо. Приноси, будешь нам играть». Так и случилось. Вскоре мы закончили нашу работу. 1000 лампочек, 40 киловатт, надпись на всю крышу: «Няхай жыве камунiзм!».
— Прошло шестьдесят лет, уже столетие республики, а коммунизм так и не построили, — добавляет Анатолий Канарский. — Люди постарше помнят, что в ответ на отрицание возможности построения всеобщего коммунизма возникла теория о возможности построения его в отдельно взятой стране. Мы, еще не читая этого, хоть деревянный, крашеный, на отдельной крыше свой «коммунизм» построили. Он продержался довольно долго. До лета.
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«Я, в модном тогда плаще, на фоне родного завода имени Орджоникидзе. И на крыше просматривается надпись из большущих букв: "Няхай жыве камунізм". Вспомнилось, откуда...
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