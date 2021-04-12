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Умерла актриса из фильма "Бриллиантовая рука"

12.04.2021 15:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Актриса Серафима Холина, сыгравшая ведущую модного показа в фильме "Бриллиантовая рука", умерла в Москве на 98-м году жизни.

Тело обнаружила ее дочь в квартире на проспекте Вернандского, причина смерти пока не сообщается, сообщает "Пятый канал"

© Sputnik / Валерий Левитин
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Большинству зрителей Серафима Холина запомнилась по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука". Можно даже предположить, что известной на весь Советский Союз ее сделала всего одна фраза "брюки превращаются в элегантные шорты" в тот момент, когда на подиуме находился герой Андрея Миронова в белом костюме. 

Также Холина была известна как актриса дубляжа. Ее голосом на русском языке "говорила", к примеру, Софи Лорен.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Советская и российская актриса Серафима Холина умерла в Москве, ей было 97 лет.
 
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