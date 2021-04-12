ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал для Netflix

12.04.2021 18:23 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Белорусска Дарья Жук, режиссер фильма "Хрусталь"  и второго сезона сериала "Содержанки", снимет сериал для Netflix. Об этом сообщает "Коммерсант".

Netflix планирует выпускать сериалы для русскоязычной аудитории. По данным издания, популярный стриминг заключил первый контракт со студией 1-2-3 Production, входящей в "Газпром-медиа". Результатом совместного проекта 1-2-3 Production и Netflix станет современная версия "Анны Карениной".

В планах у стриминга также сериал-драма о 90-х, работать над которым будет Дарья Жук и компания "Русское".  Над созданием сценария ленты работал Михаил Шприц. Российские видеоплатформы, которым Шприц предлагал ранее идею сериала, ему отказали, отмечает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

В числе проектов, которые может осуществить Netflix - сериал от режиссера "Чик" Эдуарда Оганесяна (студия "Водород"). Переговоры идут также  с продакшенами "Среда", Star Media и Yellow, Black & White (YBW).

Режиссер Дарья Жук

Дарья Жук родилась в белорусской столице в семье журналистов. На учебу уехала в США - выбор пал на Гарвард. После окончания университета Дарья работала на канале HBO, знаменитом выпуском таких сериалов, как "Игра престолов", "Секс в большом городе", "Чернобыль". Жук окончила также высшие режиссерские курсы в Колумбийском университете.

Режиссер известна благодаря работе над фильмом "Хрусталь", который был выбран кандидатом на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2018 году. Картина вошла в топ-3 по кассовым сборам в Беларуси в год выпуска, а в 2019-ом взяла премию "Ника".

Кроме того, Жук выступила в качестве режиссера второго сезона сериала "Содержанки", переняв "эстафету" у Константина Богомолова, работавшего над первой частью.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стриминговый сервис планирует выпускать сериалы для русскоязычной аудитории и впервые заказывает производство кинолент у российских продюсеров.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Накачанные и упорные. В Гродно выбрали победителей чемпионата по бодибилдингу и фитнесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by