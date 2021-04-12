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В Гомеле Солодуха проехал в рейсовом автобусе и раздал пассажирам билеты на свой концерт и защитные маски

13.04.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в одном из городских автобусов в Гомеле был замечен белорусский исполнитель Александр Солодуха. Что он делал в общественном транспорте?


Как рассказала газета «Гомельская правда», Александр Солодуха проехал несколько остановок в автобусе № 17.

Пассажирам, соблюдающим масочный режим, артист дарил билет на свой гомельский концерт. Тем, кто был без маски, исполнитель вручал эти средства защиты и тут же предлагал их надеть.


В автобусе Солодуха был не один — его сопровождали представители гомельского автопарка № 6, администрация которого и попросила певца провести эту акцию. С коллективом филиала певец встретился накануне своего концерта в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в одном из городских автобусов в Гомеле был замечен белорусский исполнитель Александр Солодуха. Что он делал в общественном транспорте?
 
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