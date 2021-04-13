Красавица, умница, исключение из правил. Актриса Валерия Арланова

Источник материала: Sputnik Беларусь

Захотелось написать об актрисе театра и кино Валерии Арлановой, которая в апреле отметила круглый юбилей. Перечитав все доступные в интернете материалы о ней, поняла, что творческая и личная жизнь обстоятельно раскрыты. А повторяться не хочется. Она честна и самокритична в своих интервью, однако меня не оставляет ощущение, что мы, журналисты, выспрашивая, все же пропустили очень многое.

Арланова ведет закрытую тихую жизнь и умело прячет свое истинное "я". В этом убедилась, когда довелось встретиться с ней при особых обстоятельствах. В ожидании приема у экстрасенса. У каждого из нас случаются в жизни минуты, когда катастрофически не хватает уверенности и оптимизма, чтобы продолжать жить дальше в привычном ритме. И близкий круг не может тебе помочь. Можно с легким юмором относиться к предсказателям, но среди них находятся очень интересные и умные психологи.

Вот на такого вывели меня, и случайно узнала, что Валерия Юрьевна уже давно пользуется его услугами. Зная друг друга шапочно, будучи всего лишь знакомы, мы с Арлановой разговорились так откровенно, что прозевали свою очередь на прием. С трудом расстались, обменявшись номерами телефонов.

Поисковик выдает на запрос "Арланова" в основном информацию о ней как об актрисе кино. Перечисляются 55 фильмов с ее участием, хотя на самом деле киноработ почти сотня.

Беларусьфильм (2006) © Photo : Валерия Арланова в фильме "Соблазн"

Театральное творчество намного скромнее. Оно неотделимо от Театра-студии киноактера, от работы с режиссером и мужем Александром Ефремовым.

Интересно, что же остается, как говорится, за кадром, в невидимой сфере ежедневного бытия.

Поиски и разочарования

У людей театра существует такое предубеждение: если актриса очень красивая, ей необязательно быть талантливой. Пусть на сцене даже ничего не говорит. Только походит. Успех обеспечен.

Случаются исключения из правил. Валерия Арланова это доказывает.

Актер исполняет роль. Он лицедей. На сцене он соединяет судьбу героя и свою собственную. Окунувшись в этот водоворот поступков и чувств, он работает собственной шкурой и чувствами. Надо полюбить своего героя, а как это сделать, если тот негодяй? У любого актера может возникнуть чувство уныния и депрессия. Счастье, когда в творческой биографии возникнет персонаж, абсолютно совпадающий с тобой по душевным свойствам. Героиня, которую не надо играть, а просто быть на сцене самой собой. Думаю, что Арлановой эти мысли очень близки, потому и ответы на вопросы приходится искать не только в своем окружении, а в сфере запредельного.

Валерия признается, что ей малоинтересны принцессы и лирические героини (таких ролей было достаточно). Ей интересны люди не нашего времени. Очевидно, поэтому она так любит классику. Здесь не грех вспомнить ее главные сценические удачи. Элиза Дулиттл в "Пигмалионе". Спектакль идет почти 20 лет. Мона из "Безымянной звезды", Эмилия Марти в "Средстве Макропулоса", Глафира в "Волках и овцах".

Театр-студия Киноактера © Photo : Валерия Арланова и Анатолий Терпицкий в спектакле "Волки и овцы"

Между прочим, в первых трех классических произведениях мирового репертуара играли такие российские звезды как Алена Бабенко, Анастасия Вертинская, Людмила Гурченко. Все это неоднократно появлялось в кино и театре. Можно было бы легко многое скопировать. Валерия Арланова категорически ничего не делала точь-в-точь.

Есть популярный спектакль о животных, похожих на людей — "Очень простая история". Тонкая красавица Арланова с удовольствием играет Свинью, обнаруживая в ней все оттенки внутренней человеческой сущности.

Никогда не забывала Валерия свои короткие встречи на сцене Купаловского театра с легендарной Стефанией Станютой. Если бы появилась пьеса о ее очень интересной жизни, вероятно, актриса попыталась бы попробовать сыграть на сцене.

Кинематографическая биография Арлановой связана исключительно с современной жизнью. Среди людей самых разных профессий и взглядов на жизнь ей стали попадаться дамы с очень плохим характером, алкоголички. Можно было бы выбирать и отказываться. Но до поры такие предложения только раззадоривали. Почему бы не заглянуть внутрь таких особ?!

Арлановой захотелось выйти из зоны комфорта. Прикоснуться к пограничному состоянию людей, которые ей непонятны и даже противны. Актриса училась трудному мастерству: плакать без слез и кричать без крика. Это высший пилотаж, и не все ей удавалось.

Как критик я долго "пропитывалась" Валерией Арлановой, чтобы лучше ее понять. Прима театра. Очень благополучная актриса. Муж — известный кино- и театральный режиссер. Зачем постоянно копаться в себе? Может быть, потому что в юности хотела стать психологом? Откуда минуты опустошенности, которые переживала во время учебы в Академии искусств? Почему ей сейчас совсем не хочется сниматься в кино? Говорит, что исчезла магия киноискусства.

При всем при этом, как утверждает любящий муж Ефремов, она очень романтичная особа. А недовольство собой, возможно, оттого, что по гороскопу Овен.

Ирина Дуплевская / Minsk International Film Festival "Listapad" © Photo : Актриса Валерия Арланова и режиссер Александр Ефремов

Одна из красивейших актрис театра и кино Беларуси. Тонкая, стройная, с низким голосом, поющая и танцующая, она принципиально не делает ничего, что принято делать для сохранения красоты. Не сидит на диете, не прибегает к помощи косметологов, не ходит в спортзал, не бегает по магазинам в поисках модных вещей. Много лет просто для себя ходит танцевать, хотя с юности мечтала о цирке и легко садилась на шпагат. Наверное, все-таки нужен незаурядный характер, чтобы держать себя в тонусе.

Она всерьез может рассуждать о чуде театра, "чтобы сердце радовалось", о "полной гибели всерьез", о том, что составляет суть актерской профессии.

Сегодня она увлечена выращиванием цветов и умеет слушать тишину. Ей хочется, чтобы в знак уважения перед ней снимали шляпу, а не наушники.

Она знает слова Пастернака: "Быть знаменитым некрасиво. Но это поднимает ввысь!" Уверена, что из своей жизни она не зачеркнула бы ни слова.