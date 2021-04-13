ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около Старого замка в Гродно откопали целый старинный общественный туалет - и теперь думают, что с ним делать

13.04.2021 17:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

При раскопках на территории Старого замка археологи нашли общественный туалет, построенный в XIX веке. Инженерное сооружение в хорошем состоянии. Сейчас объект исследуют истории и археологи, однако пока не ясно, будет ли старинный туалет сохранен, сообщает Hrodna.life.


Фото: группа «Archeology of the old castle» в Facebook

После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Старый замок в Гродно перешел в ведение военного ведомства Российской империи. Здесь размещались казармы, военное собрание, пекарни, холерный госпиталь. Так на территории замка появился такой нужный объект — общественный туалет.

В 1880-х года к замку сделали пристройку. Она нужна была именно для того, чтобы организовать хорошие для того времени туалеты для российских военных.

Старинный туалет — вернее, та часть, которую сейчас откопали — представляет собой небольшую выступающую часть, диаметром около 50 см и большой резервуар (выгребную яму). Остальные части большой системы размещались внутри здания.

Кстати, подобный резервуар, найденный в Варшаве на территории Уяздовского замка, сейчас используется как выставочный зал. О таком примере рассказывает гродненский археолог Александр Хацько.


Резервуар бывшего туалета в Уяздовском замке. Фото: Александр Хацько

Правда, тот туалетный резервуар намного больше гродненского. Ранее коммунальный объект там законсервировали, сделали гидроизоляцию, построили навес.

Уяздовский замок — королевский дворец Сигизмунда III Вазы — начали строить в 1624 году. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, после его снесли, чтобы построить театр для военных. Театр так и не построили, а в 1970-х дворец восстановили. В XIX веке на территории замка также, как и в Гродно, находился военный госпиталь царской армии. Сейчас там центр современного искусства.

 — Замковая гора в Гродно и Старый замок — многослойный памятник, если так можно сказать. Тут можно проследить всю историю развития архитектуры и строительной мысли от Х до ХХ века. Замок мог бы стать наглядным пособием по изучению архитектуры и быть археологическим центром, — считает Александр Хацько.

Археолог уверен, что при желании любому историческом объекту можно найти применение. Тем не менее, он полагает, что в Гродно старинный общественный туалет сохранять не будут.


Выступающая из земли часть — резервуар или выгребная яма. Фото: группа «Стары замак — Гродна» в Facebook

 — Туалет служил не для госпиталя, который находился в Новом замке, а для «нижних чинов» казарм на Старом замке. Но объект интересный, самое главное — целый. Какая судьба его ждет не известно, под концепцию восстановления замка на «времена Батория» он явно не подходит, — написал археолог в группе «Archeology of the old castle» в Facebook.

Как рассказывает сотрудник историко-археологического музея, историк Андрей Вашкевич, подобные туалеты еще могут быть в Гродно, но они находятся глубоко в земле. Туалет же в замке хорошо сохранился — и может быть отличным примером для иллюстрации истории повседневной жизни позапрошлого века.


Фото: группа «Стары замак — Гродна» в Facebook

 — Это целый объект, который является неотъемлемой частью замка. Пусть и не времен Батория. Замок — это памятник не только XVI века. Многое в нем можно и стоит сохранить, — считает археолог Гродненского историко-археологического музея Наталья Кизюкевич, которая работает на раскопках в замке.

 — Сейчас идут исследования для дальнейшего принятия решений. Поэтому пока точного ответа у меня нет, — ответила начальник Управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович на вопрос Hrodna.life о дальнейшей судьбе сооружения.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При раскопках на территории Старого замка археологи нашли общественный туалет, построенный в XIX веке. Инженерное сооружение в хорошем состоянии.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Красавица, умница, исключение из правил. Актриса Валерия Арланова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by