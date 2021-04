Около Старого замка в Гродно откопали целый старинный общественный туалет - и теперь думают, что с ним делать

Источник материала: Tut.by

При раскопках на территории Старого замка археологи нашли общественный туалет, построенный в XIX веке. Инженерное сооружение в хорошем состоянии. Сейчас объект исследуют истории и археологи, однако пока не ясно, будет ли старинный туалет сохранен, сообщает Hrodna.life.



Фото: группа «Archeology of the old castle» в Facebook

После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Старый замок в Гродно перешел в ведение военного ведомства Российской империи. Здесь размещались казармы, военное собрание, пекарни, холерный госпиталь. Так на территории замка появился такой нужный объект — общественный туалет.

В 1880-х года к замку сделали пристройку. Она нужна была именно для того, чтобы организовать хорошие для того времени туалеты для российских военных.

Старинный туалет — вернее, та часть, которую сейчас откопали — представляет собой небольшую выступающую часть, диаметром около 50 см и большой резервуар (выгребную яму). Остальные части большой системы размещались внутри здания.

Кстати, подобный резервуар, найденный в Варшаве на территории Уяздовского замка, сейчас используется как выставочный зал. О таком примере рассказывает гродненский археолог Александр Хацько.



Резервуар бывшего туалета в Уяздовском замке. Фото: Александр Хацько

Правда, тот туалетный резервуар намного больше гродненского. Ранее коммунальный объект там законсервировали, сделали гидроизоляцию, построили навес.

Уяздовский замок — королевский дворец Сигизмунда III Вазы — начали строить в 1624 году. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, после его снесли, чтобы построить театр для военных. Театр так и не построили, а в 1970-х дворец восстановили. В XIX веке на территории замка также, как и в Гродно, находился военный госпиталь царской армии. Сейчас там центр современного искусства.

— Замковая гора в Гродно и Старый замок — многослойный памятник, если так можно сказать. Тут можно проследить всю историю развития архитектуры и строительной мысли от Х до ХХ века. Замок мог бы стать наглядным пособием по изучению архитектуры и быть археологическим центром, — считает Александр Хацько.

Археолог уверен, что при желании любому историческом объекту можно найти применение. Тем не менее, он полагает, что в Гродно старинный общественный туалет сохранять не будут.



Выступающая из земли часть — резервуар или выгребная яма. Фото: группа «Стары замак — Гродна» в Facebook

— Туалет служил не для госпиталя, который находился в Новом замке, а для «нижних чинов» казарм на Старом замке. Но объект интересный, самое главное — целый. Какая судьба его ждет не известно, под концепцию восстановления замка на «времена Батория» он явно не подходит, — написал археолог в группе «Archeology of the old castle» в Facebook.

Как рассказывает сотрудник историко-археологического музея, историк Андрей Вашкевич, подобные туалеты еще могут быть в Гродно, но они находятся глубоко в земле. Туалет же в замке хорошо сохранился — и может быть отличным примером для иллюстрации истории повседневной жизни позапрошлого века.



Фото: группа «Стары замак — Гродна» в Facebook

— Это целый объект, который является неотъемлемой частью замка. Пусть и не времен Батория. Замок — это памятник не только XVI века. Многое в нем можно и стоит сохранить, — считает археолог Гродненского историко-археологического музея Наталья Кизюкевич, которая работает на раскопках в замке.

— Сейчас идут исследования для дальнейшего принятия решений. Поэтому пока точного ответа у меня нет, — ответила начальник Управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович на вопрос Hrodna.life о дальнейшей судьбе сооружения.