ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прощание с песняром Леонидом Борткевичем состоится в четверг в Белгосфилармонии с 10 до 13 часов

14.04.2021 06:31 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не стало солиста легендарного ансамбля "Песняры"  Леонида Борткевича. Исполнителю "Александрины", "Белоруссии", "Березового сока" и "Вероники" был 71 год. Петь Леонид Борткевич начал рано, но свой первый диплом получил по специальности "архитектор". К слову, кинотеатр "Октябрь" в Минске построен по его проекту. В знаменитый коллектив артист попал в 1970 по личному приглашению Владимира Мулявина. "Песняры" объехали с концертами не только Союз, но и весь мир, первыми были приглашены в Америку, где публика аплодировала им стоя. 

В 1979 Леониду Борткевичу было присвоено почетное звание заслуженный артист Белорусской ССР. 10 лет певец прожил в США, но ностальгия по родине вернула песняра в Минск. В 1999 он вновь стал солистом коллектива и продолжал работать даже после смерти Мулявина. Прощание с песняром состоится в четверг в Белгосфилармонии с 10 до 13 часов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не стало солиста легендарного ансамбля "Песняры"  Леонида Борткевича. Исполнителю "Александрины", "Белоруссии", "Березового сока" и "Вероники" был 71 год. Петь Леонид...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Борисов представляет персональную выставку Владимира Рынкевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by