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Прощание с песняром Леонидом Борткевичем состоится в четверг в Белгосфилармонии с 10 до 13 часов
14.04.2021 06:31 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНе стало солиста легендарного ансамбля "Песняры" Леонида Борткевича. Исполнителю "Александрины", "Белоруссии", "Березового сока" и "Вероники" был 71 год. Петь Леонид Борткевич начал рано, но свой первый диплом получил по специальности "архитектор". К слову, кинотеатр "Октябрь" в Минске построен по его проекту. В знаменитый коллектив артист попал в 1970 по личному приглашению Владимира Мулявина. "Песняры" объехали с концертами не только Союз, но и весь мир, первыми были приглашены в Америку, где публика аплодировала им стоя.
В 1979 Леониду Борткевичу было присвоено почетное звание заслуженный артист Белорусской ССР. 10 лет певец прожил в США, но ностальгия по родине вернула песняра в Минск. В 1999 он вновь стал солистом коллектива и продолжал работать даже после смерти Мулявина. Прощание с песняром состоится в четверг в Белгосфилармонии с 10 до 13 часов.
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Не стало солиста легендарного ансамбля "Песняры" Леонида Борткевича. Исполнителю "Александрины", "Белоруссии", "Березового сока" и "Вероники" был 71 год. Петь Леонид...
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