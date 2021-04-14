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Стало известно, когда откроется парижский Нотр-Дам
14.04.2021 17:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Нотр-Дам в Париже вновь откроется в 2024 году, сообщила глава Министерства культуры Франции Розелин Башло.
По ее словам, начать реставрацию собора Парижской Богоматери позволят собранные пожертвования.
"Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма", - заявила министр, отвечая на вопросы в сенате. Она также гарантировала правильность и прозрачность использования собранных средств.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон
По мотивам пожара в Нотр-Даме начаты съемки фильма, они ведутся в кафедральном соборе французского города Бурж. Предварительно премьера ленты назначена на апрель следующего года. Режиссер картины Жан-Жак Анно
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Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел два года назад. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять...
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