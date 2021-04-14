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Стало известно, когда откроется парижский Нотр-Дам

14.04.2021 17:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Нотр-Дам в Париже вновь откроется в 2024 году, сообщила глава Министерства культуры Франции Розелин Башло.

По ее словам, начать реставрацию собора Парижской Богоматери позволят собранные пожертвования.

"Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма", - заявила министр, отвечая на вопросы в сенате. Она также гарантировала правильность и прозрачность использования собранных средств.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщал об амбициозной цели восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Тогда многие эксперты отнеслись к заявлению со скепсисом: некоторые считают, что на реконструкцию может уйти до 15 лет.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщали пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. А ремонтом часов собора Парижской Богоматери, пострадавших в результате пожара, занимаются специалисты часового завода "Ракета", который находится в Санкт-Петербурге.

По мотивам пожара в Нотр-Даме начаты съемки фильма, они ведутся в кафедральном соборе французского города Бурж. Предварительно премьера ленты назначена на апрель следующего года. Режиссер картины Жан-Жак Анно рассказывал, что главным героем картины будут не пожарные, а собор.

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Теги: Минск
 
 
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Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел два года назад. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять...
 
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