Куклы советских времен на выставке в Вилейском краеведческом музее

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В Вилейском краеведческом музее новая выставка раритетных кукол времен СССР. Коллекционер Светлана Кузьмичева из Молодечно не только собирает, но и дает ретрокуклам вторую жизнь. Экскурсии по времени проводятся в форме квеста. Дети и взрослые должны вспомнить, сколько республик было в Советском Союзе, а также названия и фамилии героев лент тех времен.

Экспозицию дополняет выставка картин "Энергия кисти". Это более 40 работ со всех уголков Минской области. Около 20 авторов, среди которых учащиеся художественных школ и кружков. Есть и учительские произведения.

Творческие работы не имеют жанровых ограничений. В экспозиции живопись, графика, аппликация.