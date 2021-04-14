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Режиссер "8 новых свиданий" снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы"

15.04.2021 09:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет голливудский ремейк фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".

В съемках картины примут участие звезды кино Эмма Робертс и Томас Манн, а также Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

"Марюс Вайсберг … приступает к работе над новым фильмом – современная, англоязычная версия "Иронии Судьбы" (About Fate) с молодыми звездами Голливуда", - говорится в сообщении.

Съемочный процесс стартует летом этого года в Бостоне.

Вайсберг совместит работу режиссера с ролью креативного продюсера "Иронии судьбы". Сценаристом ремейка стала Тиффани Полсен, известная по комедии "Пара на праздники". Продюсерами картины будут Винсент Ньюман, работавший с фильмом "Мы - Миллеры", а также Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира", - заявил Марюс Вайсберг и добавил, что у команды получилось создать "блестящий сценарий".

Марюс Вайсберг известен зрителю по комедиям "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!", "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе" и "8 новых свиданий". Всего на счету у 50-летнего режиссера 25 картин.

Отец Марюса был директором "Мосфильм-сервиса" и в советское время работал со знаменитыми режиссерами: Андреем Тарковским (во время съемок фильма "Зеркало"), Андреем Кончаловским ("Сибириада"), Кареном Шахназаровым ("Цареубийца").

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Теги: Минск
 
 
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В числе работ Марюса Вайсберга - комедии "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!", "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе" и "8 новых свиданий".
 
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