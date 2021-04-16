Реконструкция Нотр-Дама: что не устраивает экологов

Источник материала: Tut.by

Два года спустя после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери полным ходом идут работы по подготовке к его реконструкции. Однако то, что планируется, возмущает защитников природы.



2020 год. Фото: Reuters

Редко случалось, чтобы к вырубке деревьев приступали где-либо с такой помпой, как в бывшем королевском лесу Берсе в двух сотнях километров к юго-западу от Парижа, когда в марте окруженные многочисленными журналистами министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди и министр культуры этой страны Розлин Башло в торжественной обстановке приколачивали к столетним дубам небольшие таблички с номерами, а затем выступали с речью.

«Думаю, Нотр-Дам, являющийся символом нашего прошлого, продемонстрирует, в какой степени леса пишут современную историю», — сказал Денорманди. Розлин Башло высказалась более прозаично: «Нам нужны все эти деревья, поскольку принято решение восстановить собор Парижской Богоматери в первозданном виде — сделать его таким, каким он был до пожара и каким его воссоздал Виолле-ле-Дюк (французский архитектор, реставратор, искусствовед Эжен Виолле-ле-Дюк. — Ред.)», проводивший реставрационные работы с 1843 года".

Дубы из леса Берсе вошли в число примерно двух тысяч вырубленных во Франции деревьев, которые предназначены для реконструкции шпиля и несущей конструкции собора Нотр-Дам, уничтоженных либо сильно поврежденных во время разрушительного пожара 15 апреля 2019 года. Однако планы по восстановлению знаменитого храма далеко не все восприняли с восторгом — причем вовсе не потому, что обещание президента Франции Эмманюэля Макрона отстроить Нотр-Дам за пять лет вряд ли может быть выполнено.

Вековые дубы для памятника истории и культуры

Пожар, случившийся два года назад, потряс всю Францию и весь мир. Тысячи людей собрались в тот вечер у этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, с ужасом наблюдая за тем, как пламя охватывает средневековое здание и как, в конце концов, рушится загоревшийся храмовый шпиль, сгорает значительная часть крыши и серьезно повреждаются своды центрального нефа.

Президент Макрон пообещал тогда, что памятник истории и культуры будет восстановлен за пять лет. Сначала глава французского государства выступал за то, чтобы сделать новый шпиль собора более современным, но, в конце концов, уступил экспертам, призывавшим к сохранению стиля Вилле-ле-Дюка. Вскоре после пожара как крупные компании, так и небольшие инвесторы пообещали выделить на реконструкцию, в общей сложности, около миллиарда евро. С тех пор поступило уже 833 миллиона евро от этой суммы.

Чтобы восстановить Собор Парижской богоматери с исторической точностью, нужна дубовая древесина. По договоренности, половина необходимых для реконструкции деревьев передается лесными хозяйствами, принадлежащими государству, а другая половина — владельцами частных лесных угодий. После вырубки стволы необходимо в течение 12−18 месяцев сушить — до тех пор, пока влага, содержащаяся в древесине, не испарится примерно на 30 процентов.

Речь идет о многовековых деревьях, которые рано или поздно все равно оказались бы в списке подлежащих вырубке дубов, подчеркивает Гийом Ларрьер — официальный представитель Национального управления лесного хозяйства Франции (ONF). «Мы регулярно вырубаем большие старые деревья — отчасти для того, чтобы обеспечить запасы древесины, а отчасти потому, что таким образом создается свободное пространство для более молодых деревьев, которым нужно много света», — поясняет он. Предваряя критику со стороны защитников природы, Ларрьер напоминает: Франция входит в число стран, где действуют наиболее строгие правила в сфере управления лесным хозяйством и ведется тщательный контроль за тем, как осуществляется вырубка деревьев.

Экологи бьют тревогу

Тем не менее, вырубка деревьев на благо собора Нотр-Дам возмутила экологов — в частности, Жаки Бонмена, председателя природоохранной организации Robin des Bois. «Мы ампутируем нашим лесам дубы, которые важны для их регенерации, ведь они являются средой обитания для огромного количества насекомых и птиц», — негодует Бонмен в интервью DW. Его мнение поддерживают более 40 тысяч французов, подписавших петицию о прекращении вырубки лесов.

Решение восстановить Нотр-Дам в первозданном виде Жаки Бонмен называет «абсолютно устаревшим». «Никогда бы не подумал, что правительство примет решение в пользу этой адской смеси из древесины и свинца, наличие которой обеспечило возможность пожара и последующее загрязнение свинцом», — говорит он. Факт масштабного загрязнения свинцом территории собора и прилегающих к нему кварталов подтвержден и экспертами. На этом основании и по причине создания угрозы для жизни людей организация Robin des Bois в 2019 году подала иск в суд. Однако несколько месяцев назад производство по делу было прекращено.

По мнению Бонмена, при реконструкции Нотр-Дама следует использовать более современные и более безопасные строительные материалы. В связи с этим он приводит в пример собор святых Петра и Павла в Нанте, который в июле 2020 года тоже пострадал от пожара, но получил меньший ущерб, чем собор Парижской Богоматери в апреле 2019 года — поскольку во время предыдущей реконструкции его несущую конструкцию выполнили из бетона.

Свинец и дерево — идеальная комбинация?

Однако в случае с собором Нотр-Дам бетон — не вариант, возражает Бонмену официальный представитель администрации Собора Парижской богоматери — и поясняет, почему: «Для того, чтобы здание храма сохраняло стабильность, у его кровельной конструкции должен быть совершенно определенный вес, и комбинация свинца и древесины в данном случае — идеальный вариант», — поясняет он в беседе с DW.

Разумеется, здоровью людей в администрации храма придают большое значение, просто для обеспечения безопасности в соборе необходимо увеличить численность персонала и установить противопожарные двери, уверяет представитель администрации знаменитого храма. Как сообщил далее пресс-секретарь, подготовка к работам по восстановлению собора Парижской Богоматери идет полным ходом, а начнется реконструкция уже в конце 2021 — начале 2022 года. Ну, а откроется знаменитая церковь, как и запланировано, в 2024 году, заявил он.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове также допускает, что для проведения месс, а также для посетителей храм частично откроется уже через три года. В то же время, как заявил священнослужитель в интервью информационному агентству AP, он не исключает, что строительной площадкой Нотр-Дам будет оставаться еще долго: вполне возможно, его полное восстановление займет не менее 15−20 лет. Вот и французские экологи не сомневаются в том, что для реконструкции «понадобится много лет». К слову, организация Robin des Bois собирается вторично подать иск против властей из-за загрязнения свинцом после возгорания Нотр-Дама.