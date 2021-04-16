Среди создателей Израиля почти четверть - уроженцы Беларуси. Объясняем, почему так получилось

Источник материала: Tut.by

14 мая 1948 года израильский политик Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. Окончательная редакция Декларации независимости была принята за час до его выступления. «Натив — Израильский культурный центр в Минске» обратил внимание , что из 37 человек, подписавших декларацию, 10 являлись выходцами из Беларуси. Кто были эти люди, где они родились и откуда такие высокие цифры?



Зерах Вархафтиг. Фото: wikipedia.org

Элияху Берлин родился в 1866-м в Могилеве. Участвовал в Первом сионистскомго конгрессе.

Элияху Добкин (родился в 1898-м, в Бобруйске) во время Второй мировой войны организовывал нелегальную иммиграцию европейских евреев в Палестину. Основатель Музея Израиля.

Зеэв Голд (1889, Щучин) был раввином в восьмом поколении. В 1907 году эмигрировал в США, где был одним из пионеров ортодоксального иудаизма, затем эмигрировал в Палестину.

Элиэзер Каплан (1891, Минск) после провозглашения независимости занимал посты министра финансов, министра торговли и промышленности, являлся вице-премьером Израиля.

Авраам Кацнельсон (1888, Бобруйск) учился в университетах Петербурга и Москвы, доктор медицины. После провозглашения независимости — на дипломатической работе в ООН, Швеции.

Моше Коль (1911, Пинск) в 1960−70-х годах занимал должности министра туризма и министра развития. Автор нескольких книг по израильской внешней и внутренней политике.

Моше Давид Ремез (1889, Копысь) после провозглашения независимости занимал должности министра транспорта, затем министра образования. Писал статьи и стихи, ввел в современный иврит немало новых слов и выражений.

Хаим Моше Шапира (1902, Гродно) в 1938-м был направлен с миссией по спасению евреев Австрии после Аншлюса. После провозглашения независимости занимал должности министра здравоохранения, министра внутренних дел, министра по делам религии.

Аарон Цизлинг (1901, Нарочевичи, Минская губерния) после провозглашения независимости стал первым министром сельского хозяйства Израиля.

Зерах Варгафтиг (1906, Волковыск) был адвокатом, один из лидеров религиозных сионистов. Многие годы являлся депутатом парламента, являлся министром по делам религий.

Почему среди создателей Израиля оказалось так много уроженцев Беларуси? После присоединения Беларуси к России (в конце 18 века) была введена «черта еврейской оседлости», по которой они могли жить лишь на определенных территориях. В том числе, в западных губерниях империи. Поэтому до революции евреи преобладали среди жителей многих белорусских городов. Например, в конце 19 века в Минске жили 90,9 тысяч человек, из них 46,5 тысяч — евреи.

Территория нашей страны являлась одним из центром сионистского движения. Впоследствии ее активисты уехали в Палестину и приняли активное участие в создании Израиля.