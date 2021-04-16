победители Sony World Photography Awards

Источник материала: Tut.by

Жюри престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards определило победителей этого года. В открытом конкурсе победил портрет девушки в одежде Викторианской эпохи с традиционными кухонными приборами народности Шона в руках.



Фото: TAMARY KUDITA

Это фото — победитель Открытого конкурса. В нем жюри выносило оценку на основании одного кадра, а не серии, как в профессиональных категориях. «Портрет отображает современную жизнь, укорененную в истории, — говорит о своей работе автор фото Тамари Кудита из Зимбабве. — Центральная тема моих работ — важность репрезентации африканцев, и я благодарна за возможность рассказать миру об искусстве Зимбабве».



Фото: COENRAAD HEINZ TORLAGE

Помимо победителей в профессиональных категориях объявлены лидеры студенческого и молодежного конкурсов. Среди студентов первое место занял Кунрад Хайнц Торлаге из Академии дизайна и фотографии города Стелленбос в ЮАР. Конкурс выиграла его серия «Юные фермеры». Проект Торлаге рассказывает о трудной жизни нового поколения фермеров в ЮАР, с засухами и вечными спорами о том, кому принадлежит земля.



Фото: PUBARUN BASU

В категории «Молодой фотограф года» победил 19-летний индиец Пубарун Басу с фото «От реальности не убежать». На кадре Басу тени за занавесками образуют решетку, передавая ощущение запертости.



VITO FUSCO

В номинации «Документальный проект» лучшей была признана серия фотографий итальянца Вито Фуско о похожем на ромашку цветке под названием пиретрум, растущем в Кении, где его используют для производства средств для борьбы с насекомыми.



Фото: MAJID HOJJATI

В номинации «Пейзаж» победил иранец Маджид Ходжати с серией «Тихие районы». «Мы гнались за вечностью, зная, что жизнь скоротечна, оставляя свет включенным, как будто говоря, что когда-то мы были живы», — поэтически описывает свою работу иранский фотограф.



Фото: CRAIG EASTON

Фотографом года в профессиональных категориях жюри назвало британца Крэйга Истона с серией о жизни населения Северной Англии. Она называется Bank Top, вслед за районом в городе Блэкберн графства Ланкашир, где Истон отснял большую часть серии.



Фото: CRAIG EASTON

Истон работал над проектом в сотрудничестве с исследователем Абдулом Азизом Хафизом, изучая представления людей об этнических сообществах, живущих на севере Англии, в том числе ошибочные. «Это не те люди, которые просят себя сфотографировать, но Крэйгу удалось завоевать их доверие», — говорит председатель жюри конкурса Майк Троу.



Фото: TOMAS VOCELKA

Томаш Воцелка из Чехии победил в категории «Архитектура» с серией фото, посвященных бывшему военному комплексу, переоборудованному в крематорий для домашних животных.



Фото: MARK HAMILTON GRUCHY

Британец Марк Гамильтон Грачи победил в категории «Творчество» с отредактированными снимками НАСА и космической лаборатории Jet Propulsion. «Я дал снимкам новую функцию, обработал их и создал коллажи, чтобы обратить внимание на статичность Луны в контрасте с постоянно меняющейся Землей», — говорит он.



Фото: SIMONE TRAMONTE

Итальянка Симона Трамонте с серией «Переход с общим нулем» победила в категории «Окружающая среда». «За несколько десятилетий Исландия отказалась от ископаемого топлива и теперь производит электроэнергию исключительно из возобновляемых ресурсов, — говорит автор. — Эта маленькая страна показывает пример того, как можно бороться с климатическим кризисом, и прокладывает путь к будущему устойчивой энергетики».



Фото: LAURA PANNACK

Еще одна британка Лора Паннак одержала победу в категории «Портфолио». В ее серию вошли фото из нескольких личных проектов. «Я считаю, что образы должны вызывать и улавливать эмоции, поэтому в каждом своем кадре я учитываю те элементы, которые остаются за его рамками», — делится Паннак секретами мастерства.



Фото: ANAS ALKHARBOUTLI

«Спорт и веселье вместо войны и страха», — так называется серия сирийца Анаса Алхарбутли, победившая в категории «Спорт». Серия посвящена жизни школы карате в Алеппо, где детям пытаются помочь преодолеть травмы войны.



Фото: PETER ELEVELD

Голландец Петер Элевельд занял первое место в категории «Натюрморт». Его серия называется «Композиция-натюрморт с мокрым коллодионным процессом». «Для этого проекта я использовал обыкновенные предметы — стеклянную посуду, фрукты и цветы, и применил к ним технику мокрого коллодионного процесса, чтобы сделать из них нечто необыкновенное», — говорит Элевельд.



Фото: LUIS TATO

Наконец, в категории «Дикая природа» победу одержал испанец Луис Тато, запечатлевший вторжение саранчи из Восточной Африки. «Стаи саранчи с Аравийского полуострова начали движение через Восточную Африку в начале 2020 года, пожирая на своем пути урожаи и просто растения, — рассказывает он. — Некоторые части Восточной Африки, такие как Кения, не видели таких нашествий саранчи больше 70 лет».



Фото: LUIS TATO