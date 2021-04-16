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Лукашенко подписал указы о поддержке кино, чтобы стимулировать производство национальных и патриотических фильмов

16.04.2021 18:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 16 апреля подписал два документа о поддержке белорусского кинематографа. Об этом сообщает пресс-служба.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лукашенко подписал указ № 146 «О развитии кинематографии» и распоряжение № 72рп «О мерах по поддержке республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм».

— Указ расширяет направления финансирования в сфере кинематографии, определяет условия, порядок, особенности использования бюджетных средств и меры ответственности их получателей, — рассказали в пресс-службе.

Куда направят бюджетные деньги:

  • на финансирование производства киноальманахов студенческих фильмов: для выявления молодых талантливых кинематографистов и развития современного кино;
  • производство кинолетописей: для формирования киноархива важных государственных и исторических событий;
  • субсидирование: стимулировать производство национальных и патриотических фильмов.

Также сообщается, что распоряжением регламентируется выделение Национальной киностудии «Беларусьфильм» возвратной бюджетной ссуды, которая будет направлена на совершенствование деятельности предприятия.

 
 
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Лукашенко подписал указ № 146 «О развитии кинематографии» и распоряжение № 72рп «О мерах по поддержке республиканского унитарного предприятия «Национальная...
 
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