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Умерла актриса Хелен Маккрори - она играла в фильмах о Гарри Поттере и сериале «Острые козырьки»

16.04.2021 21:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская актриса театра и кино Хелен Маккрори умерла в возрасте 52 лет, сообщил в твиттере ее муж, актер Дэмиэн Льюис.


Сериал «Страшные сказки». Скриншот видео

«С разбитым сердцем я объявляю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина, Хелен Маккрори, мирно умерла дома в окружении любящих друзей и семьи», — сообщил он.

Хелен Маккрори известна по ролям в телефильмах и постановках английских театров. Она исполнила роль Нарциссы Малфой, матери Драко Малфоя, в трех заключительных частях кинофраншизы о Гарри Поттере. Кроме того, Маккрори сыграла жену премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме «Королева» (The Queen) 1996 года, а также Полли Шелби, главу семьи Шелби, в криминальном телесериале «Острые козырьки» («Peaky Blinders»).

 
 
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Хелен Маккрори известна по ролям в телефильмах и постановках английских театров. Она исполнила роль Нарциссы Малфой, матери Драко Малфоя, в трех заключительных...
 
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