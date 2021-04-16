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Рубрика "Променад" о культурных событиях Минска

17.04.2021 06:31 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В белорусской  столице продолжается конкурсный проект "Музейные лабиринты". Главный приз - путешествие по Беларуси. Инициативу поддержали сразу 6 хранилищ ценностей. А Национальный художественный, кроме шедевров  Мая Данцига, готов познакомить с сакральной скульптурой. Убедительной афишей любителей высокого искусства радует Большой театр Беларуси - сегодня на академических подмостках дадут балет Чайковского. 

О событиях, которые в культурном ритме столицы вы могли не заметить, но еще успеете оценить - Дарья Тарасова (видео).

 
 
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В белорусской  столице продолжается конкурсный проект "Музейные лабиринты". Главный приз - путешествие по Беларуси. Инициативу поддержали сразу 6 хранилищ...
 
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