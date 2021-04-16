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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Променад" о культурных событиях Минска В белорусской столице продолжается конкурсный проект "Музейные лабиринты". Главный приз - путешествие по Беларуси. Инициативу поддержали сразу 6 хранилищ...

В белорусской столице продолжается конкурсный проект "Музейные лабиринты". Главный приз - путешествие по Беларуси. Инициативу поддержали сразу 6 хранилищ ценностей. А Национальный художественный, кроме шедевров Мая Данцига, готов познакомить с сакральной скульптурой. Убедительной афишей любителей высокого искусства радует Большой театр Беларуси - сегодня на академических подмостках дадут балет Чайковского.О событиях, которые в культурном ритме столицы вы могли не заметить, но еще успеете оценить -(видео).