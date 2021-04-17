Куда сгонять: 35 км от Минска. Юцковские родники с «горными» ручьями и бонус - высшая точка Беларуси

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть выходной, желание вырваться из Минска, но ехать далеко нет возможности, стоит пристальнее взглянуть на карту. В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов — полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные точки в 50 км от Минска? Раз в неделю блогер Egor Budgawl , который объехал все города Беларуси, будет давать подсказку, куда сгонять на этот раз. Сегодня — Юцковские родники под Минском и гора Дзержинская.



Здесь и дальше фото: Egor Budgawl

Координаты места: 53.797579, 27.168207 Как далеко: 35 км от МКАД. На авто: из Минска выезжаем в сторону Бреста, далее через МКАД-2, деревни Залесье и Дворище к Юцкам. Примерно полчаса пути от города. Родники находятся неподалеку от дороги, есть парковка. На общественном транспорте: из Минска автобусом 360с или из Дзержинска автобусами 208с, 223 до остановки Новосады (Демидовичский сельсовет). Она удачно расположена непосредственно напротив тропы к родникам.

Юцковские родники, также известные как Студенец, — гидрологический памятник природы республиканского значения. Находится в 35 от Минска, между деревнями Юцки и Новосады в Дзержинском районе.

Комплекс — это десяток небольших источников в крутом овраге посреди леса. Сливаясь в быстрый поток, напоминают горный ручей (спасибо заметному уклону).

Вот как выглядит тропа от парковки к родникам.





Внимание: фото сделаны летом. А вот один снимок из инстаграма, по которому видно, как Юцковские родники выглядят весной.

В сам овраг ведет металлическая лестница, есть скамейки для отдыха, но к воде выход не везде оборудован — приходится прыгать по поросшим мхом камням.

Вдоль ручья, впадающего в реку Славку, ведет тропинка длиной пару сотен метров.

Существует довольно типичная легенда о церкви, ушедшей под землю, на месте которой и появился родник. Говорят, что если приложить ухо к земле, можно услышать звон колоколов. У меня не получилось.

Есть еще одна легенда: про княгиню, которая бросилась от одиночества в колодец, за ней провалилось все в округе — так образовался овраг. Уцелевшие жители переехали на гору, где основали деревню Новосады.













Разумеется, сюда приезжают не только ради прогулок и созерцания пейзажа, но и за водой. Родники очень популярны у местных, хотя вода и не очень подходит для питья — по исследованиям 2002 года, она содержала значительное количество нитратов и марганца, был повышенный уровень pH. Неудивительно — рядом поля, которые активно используются.



Как бывает, на роднике установлен крест

Со склона холма выступает несколько металлических желобов, по которым можно собирать воду. Вдоль ручья ведет короткая тропинка. Место можно осмотреть довольно быстро. В конце тропы видны следы пикников. ⠀









Место необычное и своим рельефом, и атмосферой, особенно ближе к закату. Успокаивающее журчание ручья, свежесть и прохлада даже в самый жаркий день. А еще это отличная экотропа для тех, кто не любит много ходить.

Бонус по соседству: гора Дзержинская

Из школьных учебников географии мы знаем, что гора Дзержинская (до 1958 года — Святая) — наивысшая точка Беларуси, 345 метров над уровнем моря. Относительно немного, но некоторые наши соседи и таким похвастаться не могут.



Снимок — тоже летний, в апреле краски будут более сдержанными

Координаты места: 53.84867,27.06553 От Юцковских родников удобно добраться на авто, через Новосады — Липни — Вертники. Искомая точка находится на окраине деревни Скирмантово. На трассе стоит большой указатель — не промахнетесь.

Восхождение короткое — десяток ступеней по лестнице на небольшой насыпной курган. Там установлен гранитный знак с надписью на белорусском языке: «Гара Дзяржынская. Вышэйшая кропка Беларусі. Вышыня 345 м над узроўнем мора».

Сама гора довольно плоская и не имеет ярко выраженной вершины, поэтому виды не впечатляют — лужайка на кромке леса да мехдвор местного колхоза. Но ради отметки и памятной фотографии заглянуть стоит.



