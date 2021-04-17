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Куда сгонять: 35 км от Минска. Юцковские родники с «горными» ручьями и бонус - высшая точка Беларуси
17.04.2021 09:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если у вас есть выходной, желание вырваться из Минска, но ехать далеко нет возможности, стоит пристальнее взглянуть на карту. В окрестностях столицы хватает мест, куда можно уехать на несколько часов — полдня. Усадьбы, родники, экотропы, глухие места и не очень. Какие вы знаете интересные точки в 50 км от Минска? Раз в неделю блогер
Юцковские родники, также известные как Студенец, — гидрологический памятник природы республиканского значения. Находится в 35 от Минска, между деревнями Юцки и Новосады в Дзержинском районе.
Комплекс — это десяток небольших источников в крутом овраге посреди леса. Сливаясь в быстрый поток, напоминают горный ручей (спасибо заметному уклону).
Вот как выглядит тропа от парковки к родникам.
Внимание: фото сделаны летом. А вот один снимок из инстаграма, по которому видно, как Юцковские родники выглядят весной.
В сам овраг ведет металлическая лестница, есть скамейки для отдыха, но к воде выход не везде оборудован — приходится прыгать по поросшим мхом камням.
Вдоль ручья, впадающего в реку Славку, ведет тропинка длиной пару сотен метров.
Есть еще одна легенда: про княгиню, которая бросилась от одиночества в колодец, за ней провалилось все в округе — так образовался овраг. Уцелевшие жители переехали на гору, где основали деревню Новосады.
Разумеется, сюда приезжают не только ради прогулок и созерцания пейзажа, но и за водой. Родники очень популярны у местных, хотя вода и не очень подходит для питья — по исследованиям 2002 года, она содержала значительное количество нитратов и марганца, был
Со склона холма выступает несколько металлических желобов, по которым можно собирать воду. Вдоль ручья ведет короткая тропинка. Место можно осмотреть довольно быстро. В конце тропы видны следы пикников. ⠀
Место необычное и своим рельефом, и атмосферой, особенно ближе к закату. Успокаивающее журчание ручья, свежесть и прохлада даже в самый жаркий день. А еще это отличная экотропа для тех, кто не любит много ходить.
Бонус по соседству: гора Дзержинская
Из школьных учебников географии мы знаем, что гора Дзержинская (до 1958 года — Святая) — наивысшая точка Беларуси, 345 метров над уровнем моря. Относительно немного, но некоторые наши соседи и таким похвастаться не могут.
Восхождение короткое — десяток ступеней по лестнице на небольшой насыпной курган. Там установлен гранитный знак с надписью на белорусском языке: «Гара Дзяржынская. Вышэйшая кропка Беларусі. Вышыня 345 м над узроўнем мора».
Сама гора довольно плоская и не имеет ярко выраженной вершины, поэтому виды не впечатляют — лужайка на кромке леса да мехдвор местного колхоза. Но ради отметки и памятной фотографии заглянуть стоит.
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Куда сгонять: 35 км от Минска. Юцковские родники с «горными» ручьями и бонус - высшая точка Беларуси
Какие вы знаете интересные точки в 50 км от Минска? Раз в неделю блогер из Минска Egor Budgawl, который объехал все города Беларуси, будет давать одну подсказку, куда...
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