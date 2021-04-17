Предкастинг X-Factor Belarus в Лиде

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Сегодня предкастинг Х-FACTOR BELARUS проходит в Лиде. Исполнители пытаются покорить жюри джазом, эстрадными и народными песнями, а также классическим хоровым пением. Воплотить мечту решили более сотни вокалистов из Гродненской области. По условиям отборочного этапа, конкурсанты выступают без музыкального сопровождения. Каждый из них приготовил по несколько композиций.

Уже на следующей неделе команда проекта отправится в Барановичи. Прослушивание талантливых вокалистов состоится 22 апреля во Дворце культуры.