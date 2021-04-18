Стройка Слепянского канала, хоккей на реке и вид на будущую Зыбицкую. Посмотрите на этот Минск
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Источник материала:
Tut.by
Катание на коньках и игры в хоккей прямо на льду Свислочи, рыбалка в центре и отдых у Слепянской водной системы, которую только построили. Мы уже публиковали снимки профессора-радиофизика Виталия Дашенкова, сделанные в 1980-х — начале 1990-х. Вот еще одна подборка: на фото очень много воды! Одни места совсем не изменились, другие — сильно. Помните такой Минск? Профессор-радиофизик Виталий Дашенков. Это профессор, доктор физико-математических наук, завкафедрой теоретических основ радиотехники БГУИР (раньше — Минский радиотехнический институт), умер в 2019-м. От дочери радиофизика снимки попали к белорусскому фотографу Сергею Лескетю, он и поделился ими с редакцией
Поиск! Мы ищем
из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались. старые фото Минска
Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е.
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Вид на улицу Коммунистическую Где-то на Слепянском канале Мальчишки играют в хоккей, Слепянская водная система (судя по другим подобным фото автора — где-то в районе Зеленого Луга). Обратите внимание, что «ворота» в игре обозначены ботинками На канале Слепянской водной системы, вероятно, в районе переулка Козлова Тот же самый мост летом
Мы не узнали эту набережную. А вы? Отдыхающие на набережной парка Горького Вдали видно кафе «Волшебная мельница» в парке Горького (не сохранилось) Мост на будущий «Остров слез» Вид на гостинцу «Юбилейная» Вид на застройку сегодняшнего проспекта Победителей в районе стелы «Минск — город-герой» Выставка собак в районе гостиницы «Беларусь» На другом берегу Свислочи — улица Торговая (будущая Зыбицкая) Вид чуть правее, чем на предыдущем фото Строительство Слепянского канала, похоже, в районе Зеленого Луга Возможно, это же место Строящийся Слепянский канал Слепянская водная система в районе улицы Карбышева Слепянская водная система в районе улицы Карбышева, ближе к Логойскому тракту Возможно, вы узнаете место на этом фото? Свислочь в районе водохранилища «Дрозды»
Лодочная станция на Минском море
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Минск
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Катание на коньках и игры в хоккей прямо на льду Свислочи, рыбалка в центре и отдых у Слепянской водной системы, которую только построили. Мы уже публиковали снимки...
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