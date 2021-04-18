Стройка Слепянского канала, хоккей на реке и вид на будущую Зыбицкую. Посмотрите на этот Минск

Источник материала: Tut.by

Катание на коньках и игры в хоккей прямо на льду Свислочи, рыбалка в центре и отдых у Слепянской водной системы, которую только построили. Мы уже публиковали снимки профессора-радиофизика Виталия Дашенкова, сделанные в 1980-х — начале 1990-х. Вот еще одна подборка: на фото очень много воды! Одни места совсем не изменились, другие — сильно. Помните такой Минск?

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались.

Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е.

Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!