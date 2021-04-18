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Стройка Слепянского канала, хоккей на реке и вид на будущую Зыбицкую. Посмотрите на этот Минск

18.04.2021 09:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Катание на коньках и игры в хоккей прямо на льду Свислочи, рыбалка в центре и отдых у Слепянской водной системы, которую только построили. Мы уже публиковали снимки профессора-радиофизика Виталия Дашенкова, сделанные в 1980-х — начале 1990-х. Вот еще одна подборка: на фото очень много воды! Одни места совсем не изменились, другие — сильно. Помните такой Минск?


Профессор-радиофизик Виталий Дашенков. Это профессор, доктор физико-математических наук, завкафедрой теоретических основ радиотехники БГУИР (раньше — Минский радиотехнический институт), умер в 2019-м. От дочери радиофизика снимки попали к белорусскому фотографу Сергею Лескетю, он и поделился ими с редакцией

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались.

Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е.

Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!


Вид на улицу Коммунистическую

Где-то на Слепянском канале

Мальчишки играют в хоккей, Слепянская водная система (судя по другим подобным фото автора — где-то в районе Зеленого Луга). Обратите внимание, что «ворота» в игре обозначены ботинками

На канале Слепянской водной системы, вероятно, в районе переулка Козлова

Тот же самый мост летом

Мы не узнали эту набережную. А вы?
 


Отдыхающие на набережной парка Горького

Вдали видно кафе «Волшебная мельница» в парке Горького (не сохранилось)

Мост на будущий «Остров слез»

Вид на гостинцу «Юбилейная»

Вид на застройку сегодняшнего проспекта Победителей в районе стелы «Минск — город-герой»

Выставка собак в районе гостиницы «Беларусь»

На другом берегу Свислочи — улица Торговая (будущая Зыбицкая)

Вид чуть правее, чем на предыдущем фото

Строительство Слепянского канала, похоже, в районе Зеленого Луга

Возможно, это же место

Строящийся Слепянский канал

Слепянская водная система в районе улицы Карбышева

Слепянская водная система в районе улицы Карбышева, ближе к Логойскому тракту

Возможно, вы узнаете место на этом фото?

Свислочь в районе водохранилища «Дрозды»

Лодочная станция на Минском море

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Теги: Минск
 
 
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Катание на коньках и игры в хоккей прямо на льду Свислочи, рыбалка в центре и отдых у Слепянской водной системы, которую только построили. Мы уже публиковали снимки...
 
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