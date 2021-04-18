Посмотрите, как выглядит самый красивый рыцарский замок Саксонии

Источник материала: Tut.by

Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии. Его история насчитывает уже более 600 лет. За это время он несколько десятков раз менял владельцев — переходил по наследству, закладывался, продавался и перепродавался, использовался для оплаты долгов и сделок, пишет Deusche Welle.

Один из его хозяев — рыцарь Апель Витцхум Старший лишился головы. Его казнили в 1425 году в присутствии германского короля по обвинению в супружеской измене. Может быть, когда-нибудь и это «происшествие» ляжет в основу сюжета художественного фильма, а пока замок регулярно становится площадкой для экранизации других историй: от более кровавых даже по сравнению с отрубанием рыцарской головы за нерыцарское поведение до невинных детских сказок из классического репертуара, не говоря уже о съемках документальных фильмов. Интересных моментов в истории замка достаточно, а по летописям можно изучать систему средневековых феодальных отношений, хотя местом каких-то значимых или выдающихся событий он не был.

Долгое время Крибштайн являлся резиденцией рыцарей, управлявших соседними землями. Семья последних его знатных хозяев жила в замке более ста лет уже в «пострыцарскую» эпоху вплоть до 1945 года. Они вкладывали большие средства в содержание и реставрацию замка, который затем был национализирован и во времена ГДР находился в государственной собственности. Сейчас замок принадлежит федеральной земле Саксония.

До пандемии недостатка в посетителях он не испытывал — более 50 тысяч в год, то есть 150−300 человек в день в зависимости от погоды и сезона. От Дрездена на машине до него — километров 60, от Лейпцига — около 80. Вместе с другими соседними замками — замечательная цель для однодневной вылазки из этих городов на машине.

Типичный средневековый замок



Замок Крибштайн. Фото: pixabay.com

Туристы, добравшиеся до него, поражаются практически нетронутому средневековому антуражу и не могут отделаться от ощущения, что где-то они его уже видели, даже если не смотрели ни один из снятых здесь фильмов.

Секрет состоит в том, что замок Крибштайн почти идеально отвечает представлениям о том, как должна выглядеть настоящая рыцарская крепость. Такой типичный замок — суровая и одновременно романтичная каменная громада, с патиной на картинах, паутиной в углах и на фонарях, с плющом на стенах… Вокруг — горы и лес, практически без видимых следов цивилизации до самого горизонта.

В центре возвышается центральная жилая башня. По бокам расположены небольшие угловые башни-эркеры, типичные для позднего Средневековья. Замок обнесен овальной каменной стеной, которая буквально вырастает из скалы. Находится он на отроге горного хребта. По-немецки — «Bergsporn», то есть на «шпоре». Для такого рода замков существует специальное обозначение — «Bergspornburg».

Единственный вход в замок — по мосту и через ворота, перед которыми выкопан глубокий ров — на месте единственной естественной перемычки, соединявшей выступ с горным хребтом. Когда-то мост этот был подъемным. Со стратегической точки зрения — расположение оптимальное.

С противоположного берега реки Чопау, на который можно перейти по пешеходному мостику, спустившись с горы, крепостной замок кажется абсолютно неприступным. Он словно парит в воздухе на высоте около 50 метров. В этом месте река перегорожена небольшой плотиной. В лесной тишине под шум падающей воды замком хочется любоваться бесконечно долго.

История строительства



Замок Крибштайн. Фото: pixabay.com

Точная дата начала его возведения неизвестна. Проходило оно в несколько этапов. Предполагается, что жилая башня-крепость на горном утесе появилась в середине XIV века на месте еще более старых построек. К этому периоду относятся дошедшая до наших дней романская часовня и другие части замка, построенные в романском стиле.

Первое письменное упоминание Крибштайна датировано 4 октября 1384 года — в свидетельстве мейсенского маркграфа Вильгельма I (Wilhelm I) о передаче этих земель вместе с соседними поселениями Вальдхайм (Waldheim) и Харта (Hartha) в ленное владение Дитриху фон Бервальде (Dietrich von Beerwalde) и его семье.

В документе было закреплено право маркграфа при необходимости использовать замок в военное и мирное время в качестве убежища или останавливаться во время поездок. Предполагается, что германский род Бервальде попал в Саксонию, на славянские земли, в XII веке.



Замок Крибштайн. Фото: pixabay.com

За многовековую историю замок неоднократно перестраивали и расширяли. Но в общем и целом свой нынешний облик замок приобрел уже в XV веке. В 1400 году жилую башню-крепость обнесли каменной стеной, а затем возвели хозяйственные и другие служебные постройки. В середине этого же века к работам в замке был привлечен знаменитый архитектор своего времени — Арнольд фон Вестфален, построивший крепость Альбрехтсбург в Мейсене — резиденцию саксонских курфюрстов из династии Веттинов.

Затем несколько столетий в замке больше ничего не меняли. Лишь в конце XVII века надстроили несколько этажей на зданиях, прилегающих к жилой башне, а также возвели каменную лестницу между ними и входом в крепость. Как видно из хроник, замок ни разу не разрушался и не подвергался разорению — переходил от одних владельцев другим, причем все они бережно относились к его сохранению.

Для туристов часть помещений тогдашние хозяева открыли уже в 1930 году. На протяжении нескольких лет после Второй мировой войны здесь находились квартиры местного лесничества, но уже в 1949 году в крепости открыли музей.



Замок Крибштайн. Фото: wikipedia.org

Отметим, что замок иногда упоминается в связи с поисками Янтарной комнаты. В конце Второй мировой войны здесь, в немецкой глубинке, хранились коллекции, вывезенные перед бомбардировками, в частности, из музеев Дрездена. После войны предполагали, что в Крибштайне могли находиться и художественные ценности, похищенные в Советском Союзе.

Когда замок открыт, для посетителей доступны практически все помещения замка: Готический и Рыцарский залы, сокровищница, часовня с полностью сохранившимися настенными росписями 1410 года, залы, стилизованные под разные эпохи, — от Ренессанса до неоготики. Из окон жилой башни открывается фантастически красивый вид на долину реки.

«Голливудская» карьера

Живописный замок, спрятавшийся в саксонской глубинке, обычно ведет более-менее спокойную жизнь местной достопримечательности федерального значения, но все чаще в его стенах раздаются команды: «Мотор! Камера! Начали!»…



Замок Крибштайн. Фото: wikipedia.org

Уже в 1988 году, незадолго до падения Берлинской стены, восточногерманская киностудия Defa выбрала замок для съемок фильма по сказке братьев Гримм «Железный Ганс». В 2001 году Крибштайн стал местом действия детского телевизионного сериала «Тайна замка «Черная роза» — совместного производства немецких, британских и венгерских кинематографистов. Он появлялся на телевизионных экранах в ландшафтных съемках при экранизации сказок «Братец и сестрица» и «Полтора рыцаря», а также в фильмах «Привидения в замке Шпессарт» и «Белоснежка».

Самая громкая премьера, связанная с Крибштайном, вышла в прокат в 2009 году и даже попала в программу берлинского кинофестиваля Berlinale. «The Countess» — история о «кровавой графине» Элизабет Батори, жившей более 400 лет назад в Венгрии. Иногда ее называют «истинным» вампиром. Предполагается, что на счету графини Батори — жизни около 600 молодых девушек, в крови которых она якобы купалась, чтобы оставаться молодой.