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Более сотни предметов культа представлены на выставке в Борисове
18.04.2021 14:39 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
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Людмила Тиханович, куратор выставки, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева: "Особый интерес в этой экспозиции представляет стихарь - это облачение церковнослужителя, которое предположительно одевал дьякон или алтарник. Что интересно, это дореволюционное облачение, по словам коллекционера, принадлежало церковнослужителю Гливенской церкви. А известно, что деревня Красное, где проживала семья Колодеевых, относилась к приходу Гливенской церкви. И Наталья Яковлевна, мать Ивана Хрисанфовича, при Гливенской церкви организовала приходскую школу".
Все представленные предметы из частного собрания борисовского коллекционера Михаила Слепухо.
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Более сотни предметов культа: кресты, иконы, дароносицы и евхаристические наборы, церковное облачение и пасхальные яйца представляет выставка Борисовского...
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