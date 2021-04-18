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Более сотни предметов культа представлены на выставке в Борисове

18.04.2021 14:39 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Более сотни предметов культа: кресты, иконы, дароносицы и евхаристические наборы, церковное облачение и пасхальные яйца представляет выставка Борисовского краеведческого центра при Центральной районной библиотеке имени Ивана Колодеева. 80 раритетов второй половины XIX - начала XX столетий стали основой экспозиции "Церковная пластика малых форм".

Людмила Тиханович, куратор выставки, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева: "Особый интерес в этой экспозиции представляет стихарь - это облачение церковнослужителя, которое предположительно одевал дьякон или алтарник. Что интересно, это дореволюционное облачение, по словам коллекционера, принадлежало церковнослужителю Гливенской церкви. А известно, что деревня Красное, где проживала семья Колодеевых, относилась к приходу Гливенской церкви. И Наталья Яковлевна, мать Ивана Хрисанфовича, при Гливенской церкви организовала приходскую школу".

Все представленные предметы из частного собрания борисовского коллекционера Михаила Слепухо.

 
 
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Более сотни предметов культа: кресты, иконы, дароносицы и евхаристические наборы, церковное облачение и пасхальные яйца представляет выставка Борисовского...
 
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