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Оперный театр не продлил контракт жене экс-главного режиссера

20.04.2021 15:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный театр оперы и балета Беларуси не стал продлевать контракт с певицей Екатериной Головлевой. Об этом на форумах TUT.BY сообщил ее муж, экс-главный режиссер театра Михаил Панджавидзе.

Екатерина Головлева. Фото: bolshoibelarus.by

Панджавидзе выложил уведомление, которое получила Головлева. В нем указано, что ее контракт истекает 13 мая и не будет продлен.

В пресс-службе Оперного театра отказались от комментариев.


Фото: talks.by

Екатерина Головлева окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского (класс профессора Бэлы Руденко). Работала в Большом театре России. С 2010 года — солистка оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси. Исполняла на минской сцене ведущие партии: Абигаиль («Набукко»), Саломея, Тоска, Иоланта и Турандот в одноименных операх, Чио-Чио-сан («Мадам Баттерфляй»), Недда («Паяцы»), Сантуцца («Сельская честь»), Аида и Амнерис («Аида»), Ярославна («Князь Игорь»), Любаша («Царская невеста»), Леди Макбет («Макбет»), Амелия («Бал маскарад»), Ирина («Седая легенда»), Лиза («Пиковая дама»).


Екатерина Головлева. Фото: bolshoibelarus.by

Вместе с Головлевой в театр пришел Михаил Панджавидзе. В 2010-м он стал главным режиссером и поставил в Минске 18 спектаклей. В 2018—2019 годах произошла полная смена руководства Оперного. В итоге в декабре 2019-го Панджавидзе со скандалом уволили, обвинив в подделке больничного.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный театр оперы и балета Беларуси не стал продлевать контракт с певицей Екатериной Головлевой.
 
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