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Около 100 работ в различных техниках и жанрах представлены в арт-проекте "Реальность"

21.04.2021 06:31 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Не фантазии и не виртуальность - только реалистичное искусство с природными пейзажами и портретами  представляет новая выставка в столичной галерее "Университет культуры". Экспозиция собрала около сотни работ в различных техниках и жанрах. Авторы - профессиональные художники - свой проект создали по итогам многочисленных пленэров. Наталья Бордиловская увидела работы.

Их лица, тем более в таких искренних эмоциях, редко кто увидит. Монахи Жировичского монастыря, закрытые от светской жизни, открылись взору и кисти Елизаветы Пастушенко. Художница писала с натуры мужской монастырь к его 500-летию и запечатлела сегодняшних обитателей лучше фотоаппаратов и видеокамер. Время пройдет, технологии будут меняться, а одухотворенные человеческие портреты будут продолжать жить в истории. Как и женские настроения в авторской акварели Елены Карпович, пейзажи, срисованные с родных мест Сергея Акиньшина. Собрание разных по жанрам и техникам выставочных работ названо "Реальность" и объединено способом их написания. Это все - итог пленэра, отображение реальных вещей и людей в реальном времени, здесь и сейчас. 

Наталья Разуменко - одна из соавторов выставки, обыгрывает тему любимой Национальной библиотеки. Посещала ее, когда та была еще Ленинской. Атмосфера тишины во владычестве книжных томов вдохновила на романтичную импровизацию: в картинах художницы материальная красота книги, ее фактуры, деталей и попытка пофилософствовать на тему чистого листа.

Авторы выставки переосмысливают и тему белорусского национального костюма. Цель - продолжить цепочку между прошлым и сегодняшним днем. Как меняется человек, наш современник, внешне и духовно, когда меняет джинсы на народный костюм? Ответ в полотнах, которые писались с натуры, с реальных моделей, в реальном месте - музее под открытым небом в Строчицах.

Выставка "Реальность"


Участники камерного проекта и  наставники. Все пять авторов - преподаватели художественных учебных заведений: Минской государственной гимназии-колледжа искусств, художественной академии. Тот случай, когда профессионалы, представители Союза художников, кандидаты искусствоведения не прячутся в мастерских, а дают урок молодежи. Не только в теории, но и на практике. И выставляться для этих педагогов - уже традиция. 

Три галерейных зала и около сотни работ. Выставка "Реальность" доступна посетителям  до конца апреля.

 
 
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Не фантазии и не виртуальность - только реалистичное искусство с природными пейзажами и портретами  представляет новая выставка в столичной галерее "Университет...
 
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