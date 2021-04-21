|
Старые фото Могилева из альбомов горожан. Смотрите, как в 1950-е праздновали 9 мая на стадионе «Спартак»
21.04.2021 09:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы ждали — и вот они: новая подборка старых фото Могилева из альбомов горожан. И какая! Смотрите, как 60 лет назад отмечали День Победы в Могилеве: с театрализованным шествием на стадионе «Спартак» и очень интересными — и опасными! — авто- и мотоплатформами.
За эту классную подборку фотографий нужно благодарить Наталью Зуеву. Снимки сделал ее отец, который, рассказывает могилевчанка, очень любил такие массовые городские праздники. Сам он был фотографом-любителем, и у горожанки хранится еще много фото Могилева, в том числе на непроявленных пленках.
По словам Натальи, на снимках запечатлено, как в Могилеве 60 лет назад — в 1950-е годы — отмечали 9 Мая. И вы только посмотрите, каким было театрализованное шествие, которое проходило на стадионе «Спартак»!
Во-первых, платформы были на грузовиках и даже мотоциклах. Во-вторых, оцените, какими конструкциями их украшали: самолетами, танками, ракетами.
А как вам эти высоченные возвышения со спортсменами без, очевидно, страховочных тросов?
И вот еще интересный элемент театрализованного шествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старые фото Могилева из альбомов горожан. Смотрите, как в 1950-е праздновали 9 мая на стадионе «Спартак»
Праздник был с театрализованным шествием и очень интересными - и опасными! - авто- и мотоплатформами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)