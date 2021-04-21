Старые фото Могилева из альбомов горожан. Смотрите, как в 1950-е праздновали 9 мая на стадионе «Спартак»

Источник материала: Tut.by

Вы ждали — и вот они: новая подборка старых фото Могилева из альбомов горожан. И какая! Смотрите, как 60 лет назад отмечали День Победы в Могилеве: с театрализованным шествием на стадионе «Спартак» и очень интересными — и опасными! — авто- и мотоплатформами.





За эту классную подборку фотографий нужно благодарить Наталью Зуеву. Снимки сделал ее отец, который, рассказывает могилевчанка, очень любил такие массовые городские праздники. Сам он был фотографом-любителем, и у горожанки хранится еще много фото Могилева, в том числе на непроявленных пленках.





По словам Натальи, на снимках запечатлено, как в Могилеве 60 лет назад — в 1950-е годы — отмечали 9 Мая. И вы только посмотрите, каким было театрализованное шествие, которое проходило на стадионе «Спартак»!

















Во-первых, платформы были на грузовиках и даже мотоциклах. Во-вторых, оцените, какими конструкциями их украшали: самолетами, танками, ракетами.

























А как вам эти высоченные возвышения со спортсменами без, очевидно, страховочных тросов?









И вот еще интересный элемент театрализованного шествия.









Присылайте нам, пожалуйста, не опубликованные ранее нигде фото старого Могилева — в советские годы и в 1990-е — из своих семейных альбомов. Нам интересно, как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Фото ждем на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva.