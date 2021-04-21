Что не так с «балконом Гитлера»?

Источник материала: Tut.by

Дом истории Австрии — это музей современной истории страны, расположенный в Новом замке Хофбурга — некогда зимней резиденции Габсбургов. Именно в этом музее находится дверь на тот самый балкон, с которого 15 марта 1938 года Гитлер объявил тысячам собравшихся на площади австрийцев о присоединении страны к Третьему рейху. Так называемый аншлюс состоялся. Австрийцы приветствовали его ликованием…



Дом истории Австрии. Фото: wikipedia.org

Двери на балкон закрыты, попасть на него нельзя. Однако Моника Зоммер, директор Дома истории, непременно хочет это изменить. Она выступает за то, чтобы сделать балкон доступным для публики. Посетителей музея призывают высказать свое мнение: открывать или не открывать? И большинство гостей Дома истории Австрии высказывается за то, чтобы позволить публике выходить на злополучный балкон.

В Вене и за ее пределами его называют не иначе как «балконом Гитлера». И хотя выступали с него перед массами самые разные люди, но туристы, бродящие с картами или смартфонами вокруг Хофбурга, нередко спрашивают местных жителей, где находится «балкон Гитлера», а местные, не мешкая ни секунды, показывают, в какую сторону следует обратить свой взор.

Место это является одним из самых ярких символов национал-социалистического прошлого Австрии. Страна долгое время старалась замалчивать тот период истории, позиционируя себя в роли «первой жертвы» Гитлера. Лишь в 1990-х в Австрии начали потихоньку прорабатывать собственное нацистское прошлое и проявлять готовность нести ответственность за совершенные преступления. Но к балкону притрагиваться не решались. Теперь же дискуссия разгорелась с новой силой.

С этого балкона выступал не только Гитлер

За всю послевоенную историю Австрии балкон открыли лишь один раз. В 1992 году, выйдя на него, перед публикой, собравшейся на Хельденплатц (Площади героев), выступил переживший Холокост лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель. К сожалению, речь его не запечатлелась в коллективной памяти настолько ярко, чтобы навсегда «перебить» предыдущего оратора. А сказал Визель вот что: «Балкон — это ничто. Это символ, только и всего. Очищение, изменения не могут прийти с балкона. Они должны прийти снизу».

Эли Визель родился в Трансильвании в религиозной еврейской семье. Во время войны он потерял большую ее часть, но сам сумел выжить и в Освенциме, и в Бухенвальде. Он считал своим долгом рассказывать людям во всем мире об ужасах Холокоста — в книгах, статьях, выступлениях, на лекциях. В 1986 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира «за приверженность тематике, посвященной страданиям еврейского народа, жертвам нацизма».

По словам директора Дома истории Австрии Моники Зоммер, давно пора расширить историческое значение балкона и сделать его символом нового, современного понимания истории Австрии и критического к ней подхода. Выходя на него, уверена Зоммер, посетители будут осознавать, что происходило здесь в 1938 году, однако увидят перед собой современный город и нынешние символы демократической Австрии: резиденцию президента, ратушу, парламент. «Это прекрасный вид и хорошая возможность поговорить о важности демократии», — считает Зоммер.

По инициативе Дома истории Австрии стартовал онлайн-проект под названием «Тот самый балкон, стройплощадка» . Любой человек, который хотел бы, чтобы балкон открыли и сделали символом демократии и достойного отношения к собственной истории, может зайти на сайт проекта и загрузить фото или рисунки со своим видением будущего дизайна балкона.

Посетители сайта могут голосовать за те или иные представленные идеи. В данный момент лидируют два рисунка. На одном из них, названном «Улесение вместо управления», балкон, засаженный деревьями, кустами и другой растительностью, полностью утопает в зелени. На другом рисунке, названном «Бельевая веревка для историко-политического грязного белья», балкон использован в бытовом контексте: на нем сушатся выстиранные вещи.

Гитлер в Германии

В Германии, как можно себе представить, — бесчисленное количество мест, где выступал с теми или иными заявлениями Адольф Гитлер. Среди них — территория в Нюрнберге, где проводились партийные съезды НСДАП. Сегодня здесь находится Документационный центр, проходят выставки, ведется научно-исследовательская и просветительская работа. Как заявил в интервью DW Александер Шмидт, научный сотрудник центра: «Освободиться от прошлого нельзя. И это хорошо! Потому что только в ходе дискуссии о прошлом можно сделать выводы, которые определят поведение людей в будущем. Я родился и вырос в Нюрнберге, и мой родной город всегда в сознании людей будет ассоциироваться с национал-социализмом, потому что здесь проходили съезды НСДАП, потому что здесь судили лидеров Третьего рейха в 1945−46 годах. И с этим городу приходится сталкиваться ежедневно и на каждом шагу».

Бывал Гитлер и на знаменитом фестивале музыки Вагнера в Байройте. Как отметил в интервью DW Свен Фридрих, директор байройтского Музея Рихарда Вагнера, «Байройтский фестиваль сыграл свою роль в истории развития и утверждения нацистской идеологии — в частности, как инструмент пропаганды. Это невозможно затушевать, закрасить, стереть. Это исторические факты. Речь идет не о том, чтобы избавиться от прошлого. Речь о том, чтобы научиться его адекватно воспринимать и правильно с ним обходиться».

Но вернемся в Австрию. Директор Дома истории Моника Зоммер не знает, можно ли в принципе будет открыть балкон и когда это произойдет. Ведь для этого необходимо учитывать и особенности постройки, и соображения безопасности. Кроме того, власти опасаются, что Хофбург из-за балкона может стать местом паломничества неонацистов. Однако Моника Зоммер уверена: «Если будет политическая воля, найдется и выход».