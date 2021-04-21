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К белорусскому музыканту пришел СК. Причина - комментарий на YouTube в августе прошлого года

21.04.2021 17:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К белорусскому музыканту Владиславу Новожилову (сценическое имя Лесли Найф) пришли три сотрудника Следственного комитета РБ. Поводом стал комментарий, который он оставил на YouTube в августе прошлого года. Об этом Новожилов рассказал TUT.BY.


Фото: instagram.com/lesley.knife

Владислав Новожилов является вокалистом англоязычной белорусской метал-группы Gods Tower.

В августе прошлого года он увидел на YouTube запись встречи с Геннадием Соловьем, председателем Гомельского облисполкома. По словам Владислава, чиновник на той встрече не отвечал на задаваемые вопросы, поэтому он оставил об этом соответствующий комментарий с оценкой Соловья. Как подчеркивает Новожилов, в нем не было мата и присутствовала отсылка к произведению Николая Гоголя.

Но сегодня, 21 апреля, к Новожилову пришли сотрудники СК. Ему сообщили, что он является подозреваемым по уголовному делу (номер статьи Владислав не запомнил). Давать показания без адвоката музыкант отказался.

В итоге у него конфисковали телефон, с которого был сделан комментарий. Также Новожилов подписал бумагу, что обязуется в понедельник, 26 апреля, приехать с адвокатом в Гомель в местный Следственный комитет для дачи показаний. Сам Владислав живет в Минске.

Это не первый интерес правоохранительных органов Новожилову. В сентябре 2020 года он пришел на бесплатный концерт, который белорусский музыкант Александр Помидоров давал для минчан в районе улицы Ангарской. Новожилов, который живет рядом с Ангарской, пришел поддержать коллегу. После выступления на место концерта приехали силовики, и обоих музыкантов задержали.

Помидорова доставили в РУВД Заводского района, а затем перевели на Окрестина. 21 сентября ему дали восемь суток: его признали виновным «в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий» (ст. 23.34 КоАП). Такой же приговор вынесли и Новожилову. Решение приняла судья Жанна Хвойницкая.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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К белорусскому музыканту Владиславу Новожилову (сценическое имя Лесли Найф) пришли три сотрудника Следственного комитета РБ. Поводом стал комментарий, который он...
 
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